https://ria.ru/20220526/pakistan-1790822047.html

В Пакистане отклонили ходатайство о возбуждении дела против Имрана Хана

В Пакистане отклонили ходатайство о возбуждении дела против Имрана Хана - РИА Новости, 26.05.2022

В Пакистане отклонили ходатайство о возбуждении дела против Имрана Хана

Верховный суд Пакистана в четверг отклонил ходатайство правительства страны о возбуждении дела против экс-премьера Пакистана и главы партии "Техрик-и-Инсаф"... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:49

2022-05-26T12:49

2022-05-26T12:51

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исламабад

имран хан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 мая – РИА Новости. Верховный суд Пакистана в четверг отклонил ходатайство правительства страны о возбуждении дела против экс-премьера Пакистана и главы партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хана за "нарушение" постановлений суда в отношении "Марша независимости", сообщает телеканал Geo."Коллегия из пяти человек… заслушала петицию, поданную генеральным прокурором Аштаром Аусафом. Причины такого решения будут изложены в подробном решении, которое будет вынесено позже", - сообщает телеканал.Днем ранее Верховный суд обязал правительство страны и партию "Техрик-и-Инсаф" создать комитеты переговорщиков и встретиться вечером в среду, чтобы окончательно согласовать условия мирного и безопасного проведения марша партии в столицу. Суд также приказал правительству выделить место в районе H-9 столицы Пакистана, где протестующие могли бы собраться, но вместо этого протестующие собрались на площади Ди-Чоук. Однако переговоры не состоялись, поскольку обе стороны утверждали, что другая сторона на них не явилась.Накануне сторонники экс-премьера в ходе "Марша независимости" выдвинулись из разных городов страны к столице Пакистана. Как сообщал сам Хан, протест в Исламабаде должен быть мирным, планировалось устроить сидячую забастовку, которая продолжалась бы до роспуска нижней палаты парламента и назначения даты досрочных выборов. В свою очередь, правительство Пакистана было намерено помешать этому маршу и заблокировало часть дорог, ведущих к Исламабаду. Для усиления мер безопасности правительство Пакистана санкционировало развертывание войск в "красной зоне" Исламабада - районе, где располагаются главные правительственные здания.В начале апреля нижняя палата парламента Пакистана выбрала премьером страны президента оппозиционной на тот момент Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. Он был фактически единственным кандидатом на выборах после того, как партия "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера. При этом накануне голосования по кандидатуре премьера в Пакистане прошли многотысячные акции в поддержку Хана и его партии "Техрик-и-Инсаф". Как отметил сам экс-премьер, "никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками".Вскоре после назначения нового премьера Хан потребовал немедленного проведения парламентских выборов в стране, по итогам которых будет определен новый глава правительства. Однако Избирательная комиссия Пакистана в конце апреля заявила, что не может провести всеобщие выборы до мая 2023 года.

https://ria.ru/20220411/pakistan-1782964267.html

https://ria.ru/20220412/vybory-1783013420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, пакистан, исламабад, имран хан