Рейтинг@Mail.ru
В Пакистане отклонили ходатайство о возбуждении дела против Имрана Хана - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/pakistan-1790822047.html
В Пакистане отклонили ходатайство о возбуждении дела против Имрана Хана
В Пакистане отклонили ходатайство о возбуждении дела против Имрана Хана - РИА Новости, 26.05.2022
В Пакистане отклонили ходатайство о возбуждении дела против Имрана Хана
Верховный суд Пакистана в четверг отклонил ходатайство правительства страны о возбуждении дела против экс-премьера Пакистана и главы партии "Техрик-и-Инсаф"... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:49
2022-05-26T12:51
в мире
пакистан
исламабад
имран хан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781529416_0:22:1162:675_1920x0_80_0_0_ba3a6aecd4429c96d50ca7c66b7442fe.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 мая – РИА Новости. Верховный суд Пакистана в четверг отклонил ходатайство правительства страны о возбуждении дела против экс-премьера Пакистана и главы партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хана за "нарушение" постановлений суда в отношении "Марша независимости", сообщает телеканал Geo."Коллегия из пяти человек… заслушала петицию, поданную генеральным прокурором Аштаром Аусафом. Причины такого решения будут изложены в подробном решении, которое будет вынесено позже", - сообщает телеканал.Днем ранее Верховный суд обязал правительство страны и партию "Техрик-и-Инсаф" создать комитеты переговорщиков и встретиться вечером в среду, чтобы окончательно согласовать условия мирного и безопасного проведения марша партии в столицу. Суд также приказал правительству выделить место в районе H-9 столицы Пакистана, где протестующие могли бы собраться, но вместо этого протестующие собрались на площади Ди-Чоук. Однако переговоры не состоялись, поскольку обе стороны утверждали, что другая сторона на них не явилась.Накануне сторонники экс-премьера в ходе "Марша независимости" выдвинулись из разных городов страны к столице Пакистана. Как сообщал сам Хан, протест в Исламабаде должен быть мирным, планировалось устроить сидячую забастовку, которая продолжалась бы до роспуска нижней палаты парламента и назначения даты досрочных выборов. В свою очередь, правительство Пакистана было намерено помешать этому маршу и заблокировало часть дорог, ведущих к Исламабаду. Для усиления мер безопасности правительство Пакистана санкционировало развертывание войск в "красной зоне" Исламабада - районе, где располагаются главные правительственные здания.В начале апреля нижняя палата парламента Пакистана выбрала премьером страны президента оппозиционной на тот момент Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. Он был фактически единственным кандидатом на выборах после того, как партия "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера. При этом накануне голосования по кандидатуре премьера в Пакистане прошли многотысячные акции в поддержку Хана и его партии "Техрик-и-Инсаф". Как отметил сам экс-премьер, "никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками".Вскоре после назначения нового премьера Хан потребовал немедленного проведения парламентских выборов в стране, по итогам которых будет определен новый глава правительства. Однако Избирательная комиссия Пакистана в конце апреля заявила, что не может провести всеобщие выборы до мая 2023 года.
https://ria.ru/20220411/pakistan-1782964267.html
https://ria.ru/20220412/vybory-1783013420.html
пакистан
исламабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781529416_0:0:1162:872_1920x0_80_0_0_705c729336d55eacac007eda513e39f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, исламабад, имран хан
12:49 26.05.2022 (обновлено: 12:51 26.05.2022)
 
В Пакистане отклонили ходатайство о возбуждении дела против Имрана Хана

В Пакистане суд отклонил ходатайство о возбуждении дела против экс-премьера Имрана Хана

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Пакистана Имран Хан
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 мая – РИА Новости. Верховный суд Пакистана в четверг отклонил ходатайство правительства страны о возбуждении дела против экс-премьера Пакистана и главы партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хана за "нарушение" постановлений суда в отношении "Марша независимости", сообщает телеканал Geo.
"Коллегия из пяти человек… заслушала петицию, поданную генеральным прокурором Аштаром Аусафом. Причины такого решения будут изложены в подробном решении, которое будет вынесено позже", - сообщает телеканал.
Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 17:56
Пакистан продолжит укреплять связи с Россией, заявили в сенате республики
Днем ранее Верховный суд обязал правительство страны и партию "Техрик-и-Инсаф" создать комитеты переговорщиков и встретиться вечером в среду, чтобы окончательно согласовать условия мирного и безопасного проведения марша партии в столицу. Суд также приказал правительству выделить место в районе H-9 столицы Пакистана, где протестующие могли бы собраться, но вместо этого протестующие собрались на площади Ди-Чоук. Однако переговоры не состоялись, поскольку обе стороны утверждали, что другая сторона на них не явилась.
Накануне сторонники экс-премьера в ходе "Марша независимости" выдвинулись из разных городов страны к столице Пакистана. Как сообщал сам Хан, протест в Исламабаде должен быть мирным, планировалось устроить сидячую забастовку, которая продолжалась бы до роспуска нижней палаты парламента и назначения даты досрочных выборов. В свою очередь, правительство Пакистана было намерено помешать этому маршу и заблокировало часть дорог, ведущих к Исламабаду. Для усиления мер безопасности правительство Пакистана санкционировало развертывание войск в "красной зоне" Исламабада - районе, где располагаются главные правительственные здания.
Экс-премьер Пакистана и лидер партии Техрик-и-Инсаф Имран Хан - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 01:08
Экс-премьер Пакистана потребовал немедленного проведения выборов
В начале апреля нижняя палата парламента Пакистана выбрала премьером страны президента оппозиционной на тот момент Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. Он был фактически единственным кандидатом на выборах после того, как партия "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера. При этом накануне голосования по кандидатуре премьера в Пакистане прошли многотысячные акции в поддержку Хана и его партии "Техрик-и-Инсаф". Как отметил сам экс-премьер, "никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками".
Вскоре после назначения нового премьера Хан потребовал немедленного проведения парламентских выборов в стране, по итогам которых будет определен новый глава правительства. Однако Избирательная комиссия Пакистана в конце апреля заявила, что не может провести всеобщие выборы до мая 2023 года.
 
В миреПакистанИсламабадИмран Хан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала