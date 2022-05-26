https://ria.ru/20220526/osvobozhdenie-1790948279.html
В ЛНР прибавилось около миллиона гектар пахотных земель после освобождения
В ЛНР прибавилось около миллиона гектар пахотных земель после освобождения - РИА Новости, 26.05.2022
В ЛНР прибавилось около миллиона гектар пахотных земель после освобождения
После освобождения территорий в ЛНР прибавилось до миллиона гектар пахотных земель заявил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:58
2022-05-26T18:58
2022-05-26T18:58
экономика
луганская народная республика
единая россия
леонид пасечник
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. После освобождения территорий в ЛНР прибавилось до миллиона гектар пахотных земель заявил глава республики Леонид Пасечник."На период до начала военной операции на традиционных территориях республики (ЛНР) находилось порядка 200 гектар пахотных земель, которые обрабатывали наши фермеры и госпредприятия. В результате освобождения наших территорий присоединилось порядка еще одного миллиона пахотных земель", - сказал он в ходе форума Единой России "Предпринимательство в новой экономической реальности".Он добавил, что земли, которые присоединены, "очень плодородны" и смогут давать достаточно большие урожаи.
https://ria.ru/20220526/zavod-1790937345.html
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экономика, луганская народная республика, единая россия, леонид пасечник
В ЛНР прибавилось около миллиона гектар пахотных земель после освобождения
Пасечник: в ЛНР прибавилось около миллиона гектар пахотных земель после освобождения