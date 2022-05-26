00:07 26.05.2022 (обновлено: 07:33 26.05.2022)
Додон пообещал освободить Молдавию от "лживой власти"
Экс-президент Додон пообещал вместе со сторонниками освободить Молдавию от "лживой власти"
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии
© Sputnik / Родион Прока
Экс-президент Молдавии Игорь Додон и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон, задержанный по обвинению в коррупции и госизмене, заявил через адвокатов, что намерен вместе со сторонниками и соратниками по Соцпартии избавить республику от "лживой и недемократичной власти".
Сторонники Соцпартии в среду провели акцию протеста против давления на оппозицию и в поддержку Додона. Они анонсировали аналогичные мероприятия в ближайшие дни. Сам экс-президент назвал уголовное дело против него предлогом для политической расправы со стороны действующего главы республики Майи Санду.
"Я твердо убежден, что народ уже понял, насколько лживой может быть нынешняя власть, насколько она фальшива, насколько она недемократична и мстительна. Вместе с командой, со всеми членами и сторонниками Социалистической партии, с патриотически настроенными гражданами Молдавии мы, наконец, освободим страну от этого оскорбительного и лживого режима, захватившего государственные институты и методично разрушающего нашу страну, экономику, веру и будущее", - говорится в сообщении в канале Додона в Telegram.
Он подчеркнул, что нынешнее руководство страны некомпетентно в решении реальных проблем. Никто не приходит к власти навсегда, хотя политики об этом иногда забывают, добавил Додон.
При этом экс-президент назвал уголовное дело против себя предлогом для политической расправы со стороны Санду. Додон уточнил, что в ходе обысков его доме нашли несколько тысяч евро, которые являются частью зарплаты, что документально подтверждено. Также была найдена квитанция на покупку мебели с законно оплаченным авансом. У его матери в селе Садова обнаружили средства от продажи имущества родственников — это также будет подтверждено документами, у самого Додона в его родном селе имущества нет.
"У меня нет недвижимости, активов, доходов, кроме тех, которые задекларированы публично. Утверждения, касающиеся предполагаемых актов коррупции, взяточничества, незаконного финансирования партии, а также ошибочное обвинение в государственной измене являются необоснованными и основаны на незаконных видеозаписях, которые не могут быть доказательством в суде", - добавил бывший глава государства.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему предъявили официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток.
Додон через своих адвокатов сообщил, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Он призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты и выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
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