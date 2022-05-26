https://ria.ru/20220526/osvobozhdenie-1790749285.html

Додон пообещал освободить Молдавию от "лживой власти"

Додон пообещал освободить Молдавию от "лживой власти" - РИА Новости, 26.05.2022

Додон пообещал освободить Молдавию от "лживой власти"

Экс-президент Молдавии Игорь Додон, задержанный по обвинению в коррупции и госизмене, заявил через адвокатов, что намерен вместе со сторонниками и соратниками... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T00:07

2022-05-26T00:07

2022-05-26T07:33

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молдавия

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КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон, задержанный по обвинению в коррупции и госизмене, заявил через адвокатов, что намерен вместе со сторонниками и соратниками по Соцпартии избавить республику от "лживой и недемократичной власти".Сторонники Соцпартии в среду провели акцию протеста против давления на оппозицию и в поддержку Додона. Они анонсировали аналогичные мероприятия в ближайшие дни. Сам экс-президент назвал уголовное дело против него предлогом для политической расправы со стороны действующего главы республики Майи Санду.Он подчеркнул, что нынешнее руководство страны некомпетентно в решении реальных проблем. Никто не приходит к власти навсегда, хотя политики об этом иногда забывают, добавил Додон.При этом экс-президент назвал уголовное дело против себя предлогом для политической расправы со стороны Санду. Додон уточнил, что в ходе обысков его доме нашли несколько тысяч евро, которые являются частью зарплаты, что документально подтверждено. Также была найдена квитанция на покупку мебели с законно оплаченным авансом. У его матери в селе Садова обнаружили средства от продажи имущества родственников — это также будет подтверждено документами, у самого Додона в его родном селе имущества нет."У меня нет недвижимости, активов, доходов, кроме тех, которые задекларированы публично. Утверждения, касающиеся предполагаемых актов коррупции, взяточничества, незаконного финансирования партии, а также ошибочное обвинение в государственной измене являются необоснованными и основаны на незаконных видеозаписях, которые не могут быть доказательством в суде", - добавил бывший глава государства.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему предъявили официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток.Додон через своих адвокатов сообщил, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Он призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты и выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220526/dodon-1790749969.html

https://ria.ru/20220525/zaderzhanie-1790628674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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