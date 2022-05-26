https://ria.ru/20220526/oruzhie-1790752524.html

Опрос: большинство американцев выступают за ужесточение законов об оружии

Опрос: большинство американцев выступают за ужесточение законов об оружии - РИА Новости, 26.05.2022

Опрос: большинство американцев выступают за ужесточение законов об оружии

Более половины (54%) граждан США высказались за ужесточение законов, которые регулируют продажу огнестрельного оружия в стране, показал недавний опрос... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T01:42

2022-05-26T01:42

2022-05-26T01:42

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более половины (54%) граждан США высказались за ужесточение законов, которые регулируют продажу огнестрельного оружия в стране, показал недавний опрос телекомпании CBS, проведенный совместно с компанией YouGov.Во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Впоследствии злоумышленника уничтожили полицейские. Известно, что Рамос приобрел две винтовки 22 мая – менее чем через неделю после того, как достиг 18-летия. Губернатор Техаса Грегг Эбботт сообщил, что в результате стрельбы в школе в Ювальде погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения.Отмечается, что сторонники Демократической партии США выступают за более строгое законодательство по данному вопросу, в то время как сторонники Республиканской партии предпочитают оставить все как есть.Более того, как показывают результаты опроса, женщины более охотно поддерживают ужесточение законодательства (около 60% "за"), чем мужчины (около 46% "за").Опрос проводился с 18 по 20 мая. В нем принял участие 2041 гражданин США старше 18 лет. Погрешность составляет около 2,5%.Стрельба – нередкое явление в американских школах. Однако трагедия в Ювальде стала самой кровопролитной за последние 10 лет – с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых работников школы в поселке Сэнди-Хук в штате Коннектикут.Выступая со специальным обращением к нации во вторник, президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби.

https://ria.ru/20220525/strelba-1790518350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша