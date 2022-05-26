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Опрос: большинство американцев выступают за ужесточение законов об оружии - РИА Новости, 26.05.2022
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Опрос: большинство американцев выступают за ужесточение законов об оружии
Опрос: большинство американцев выступают за ужесточение законов об оружии - РИА Новости, 26.05.2022
Опрос: большинство американцев выступают за ужесточение законов об оружии
Более половины (54%) граждан США высказались за ужесточение законов, которые регулируют продажу огнестрельного оружия в стране, показал недавний опрос... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T01:42
2022-05-26T01:42
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более половины (54%) граждан США высказались за ужесточение законов, которые регулируют продажу огнестрельного оружия в стране, показал недавний опрос телекомпании CBS, проведенный совместно с компанией YouGov.Во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Впоследствии злоумышленника уничтожили полицейские. Известно, что Рамос приобрел две винтовки 22 мая – менее чем через неделю после того, как достиг 18-летия. Губернатор Техаса Грегг Эбботт сообщил, что в результате стрельбы в школе в Ювальде погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения.Отмечается, что сторонники Демократической партии США выступают за более строгое законодательство по данному вопросу, в то время как сторонники Республиканской партии предпочитают оставить все как есть.Более того, как показывают результаты опроса, женщины более охотно поддерживают ужесточение законодательства (около 60% "за"), чем мужчины (около 46% "за").Опрос проводился с 18 по 20 мая. В нем принял участие 2041 гражданин США старше 18 лет. Погрешность составляет около 2,5%.Стрельба – нередкое явление в американских школах. Однако трагедия в Ювальде стала самой кровопролитной за последние 10 лет – с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых работников школы в поселке Сэнди-Хук в штате Коннектикут.Выступая со специальным обращением к нации во вторник, президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби.
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в мире, сша
01:42 26.05.2022
 
Опрос: большинство американцев выступают за ужесточение законов об оружии

Опрос CBS и YouGov: 54% американцев выступают за ужесточение законов о продаже оружия

© AP Photo / Brennan LinsleyМагазин оружия в штате Колорадо
Магазин оружия в штате Колорадо - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Brennan Linsley
Магазин оружия в штате Колорадо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более половины (54%) граждан США высказались за ужесточение законов, которые регулируют продажу огнестрельного оружия в стране, показал недавний опрос телекомпании CBS, проведенный совместно с компанией YouGov.
Во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Впоследствии злоумышленника уничтожили полицейские. Известно, что Рамос приобрел две винтовки 22 мая – менее чем через неделю после того, как достиг 18-летия. Губернатор Техаса Грегг Эбботт сообщил, что в результате стрельбы в школе в Ювальде погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения.
"Недавний опрос CBS News показал, что 54% американцев хотят ужесточения законов, регулирующих продажу оружия. Тридцать процентов заявили, что законы об оружии должны оставаться такими, какие они есть, а 16% хотят, чтобы они были менее строгими", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что сторонники Демократической партии США выступают за более строгое законодательство по данному вопросу, в то время как сторонники Республиканской партии предпочитают оставить все как есть.
Более того, как показывают результаты опроса, женщины более охотно поддерживают ужесточение законодательства (около 60% "за"), чем мужчины (около 46% "за").
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Опрос проводился с 18 по 20 мая. В нем принял участие 2041 гражданин США старше 18 лет. Погрешность составляет около 2,5%.
Стрельба – нередкое явление в американских школах. Однако трагедия в Ювальде стала самой кровопролитной за последние 10 лет – с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых работников школы в поселке Сэнди-Хук в штате Коннектикут.
Выступая со специальным обращением к нации во вторник, президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби.
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