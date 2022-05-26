https://ria.ru/20220526/oppozitsiya-1790980410.html

Оппозиционные партии в Молдавии провели антиправительственный митинг

Оппозиционные партии в Молдавии провели антиправительственный митинг - РИА Новости, 26.05.2022

Оппозиционные партии в Молдавии провели антиправительственный митинг

Оппозиционные в Молдавии Партия коммунистов и партия "Шор" выразили в четверг протест правительству в связи с тяжелой социально-экономической ситуацией в... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T21:37

2022-05-26T21:37

2022-05-26T21:37

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КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Оппозиционные в Молдавии Партия коммунистов и партия "Шор" выразили в четверг протест правительству в связи с тяжелой социально-экономической ситуацией в стране, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Блок коммунистов и социалистов Молдавии анонсировал серию массовых протестов в стране. Блок призвал присоединиться остальные партии и организации, о готовности поддержать инициативу сообщила партия "Шор".В четверг акция прошла в Кишиневе перед зданием министерства труда и соцзащиты. Она собрала порядка 400 человек. Митингующие отмечали, что правительство не справляется с экономическим кризисом в стране.Протестующие выражали недовольство отсутствием поддержки граждан со стороны государства."Сегодня мы пришли к министерству труда и социальной защиты, чтобы громко заявить о проблемах социального порядка, сказать, что молдавские граждане – не рабы, что они построили это государство и заслуживают полной поддержки со стороны государства", – заявила депутат от Партии коммунистов Елена Боднаренко.На прошлой неделе коммунисты и партия "Шор" проводили аналогичные акции.Годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. Согласно статистике, доходы населения республики впервые за последние 23 года снизились на 12%.

https://ria.ru/20220525/moldaviya-1790555574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, молдавия, кишинев