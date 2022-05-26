https://ria.ru/20220526/oppozitsiya-1790980410.html
Оппозиционные партии в Молдавии провели антиправительственный митинг
Оппозиционные партии в Молдавии провели антиправительственный митинг - РИА Новости, 26.05.2022
Оппозиционные партии в Молдавии провели антиправительственный митинг
Оппозиционные в Молдавии Партия коммунистов и партия "Шор" выразили в четверг протест правительству в связи с тяжелой социально-экономической ситуацией в... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T21:37
2022-05-26T21:37
2022-05-26T21:37
в мире
здоровье - общество
молдавия
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg
КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Оппозиционные в Молдавии Партия коммунистов и партия "Шор" выразили в четверг протест правительству в связи с тяжелой социально-экономической ситуацией в стране, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Блок коммунистов и социалистов Молдавии анонсировал серию массовых протестов в стране. Блок призвал присоединиться остальные партии и организации, о готовности поддержать инициативу сообщила партия "Шор".В четверг акция прошла в Кишиневе перед зданием министерства труда и соцзащиты. Она собрала порядка 400 человек. Митингующие отмечали, что правительство не справляется с экономическим кризисом в стране.Протестующие выражали недовольство отсутствием поддержки граждан со стороны государства."Сегодня мы пришли к министерству труда и социальной защиты, чтобы громко заявить о проблемах социального порядка, сказать, что молдавские граждане – не рабы, что они построили это государство и заслуживают полной поддержки со стороны государства", – заявила депутат от Партии коммунистов Елена Боднаренко.На прошлой неделе коммунисты и партия "Шор" проводили аналогичные акции.Годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. Согласно статистике, доходы населения республики впервые за последние 23 года снизились на 12%.
https://ria.ru/20220525/moldaviya-1790555574.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_1a02962516f68254badcb5405ca17a7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, молдавия, кишинев
Оппозиционные партии в Молдавии провели антиправительственный митинг
Партия коммунистов и партия "Шор" выразили протест в связи с тяжелой ситуацией в стране
КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Оппозиционные в Молдавии Партия коммунистов и партия "Шор" выразили в четверг протест правительству в связи с тяжелой социально-экономической ситуацией в стране, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Блок коммунистов и социалистов Молдавии анонсировал серию массовых протестов в стране. Блок призвал присоединиться остальные партии и организации, о готовности поддержать инициативу сообщила партия "Шор".
В четверг акция прошла в Кишиневе перед зданием министерства труда и соцзащиты. Она собрала порядка 400 человек. Митингующие отмечали, что правительство не справляется с экономическим кризисом в стране.
"Мы будем протестовать, пока не сместим власть. И это не потому, что мы политические оппоненты, а потому, что мы больше не хотим допускать издевательств над гражданами. Мы предлагали в парламенте ряд инициатив по преодолению экономического кризиса, но они не были поддержаны большинством" – заявила на митинге вице-председатель партии, депутат законодательного собрания Марина Таубер.
Протестующие выражали недовольство отсутствием поддержки граждан со стороны государства.
"Сегодня мы пришли к министерству труда и социальной защиты, чтобы громко заявить о проблемах социального порядка, сказать, что молдавские граждане – не рабы, что они построили это государство и заслуживают полной поддержки со стороны государства", – заявила депутат от Партии коммунистов Елена Боднаренко.
На прошлой неделе коммунисты и партия "Шор" проводили аналогичные акции.
Годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. Согласно статистике, доходы населения республики впервые за последние 23 года снизились на 12%.