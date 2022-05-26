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В ООН объяснили слова чиновника о возможности ядерной угрозы - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/oon-1790940228.html
В ООН объяснили слова чиновника о возможности ядерной угрозы
В ООН объяснили слова чиновника о возможности ядерной угрозы - РИА Новости, 26.05.2022
В ООН объяснили слова чиновника о возможности ядерной угрозы
Глава дирекции по координации чрезвычайного гуманитарного содействия Управления координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН Рамеш Раджасингхам не предупреждал... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:32
2022-05-26T19:29
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
оон
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава дирекции по координации чрезвычайного гуманитарного содействия Управления координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН Рамеш Раджасингхам не предупреждал о конкретной угрозе ядерного конфликта, он подтвердил озабоченность ООН этой темой, заявил РИА Новости официальный представитель управления Йенс Ларке.Ранее Рамеш Раджасингхам заявил, что "когда-то немыслимая" перспектива ядерного конфликта на Украине стала возможной."Он не предупреждал о конкретной ядерной угрозе. Это не то, что он сделал. Он подтвердил озабоченность, о которой ООН уже говорила некоторое время тому назад, он акцентировал внимание на этом. Он не сказал, что перспектива ядерного конфликта возможна, он сказал, что это в пределах возможного. Тут тонкий языковой нюанс", - сказал он в беседе с агентством.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/oruzhie-1790371132.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, оон, ситуация в днр и лнр
18:32 26.05.2022 (обновлено: 19:29 26.05.2022)
 
В ООН объяснили слова чиновника о возможности ядерной угрозы

В ООН объяснили слова Раджасингхама о возможности ядерной угрозы

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава дирекции по координации чрезвычайного гуманитарного содействия Управления координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН Рамеш Раджасингхам не предупреждал о конкретной угрозе ядерного конфликта, он подтвердил озабоченность ООН этой темой, заявил РИА Новости официальный представитель управления Йенс Ларке.
Ранее Рамеш Раджасингхам заявил, что "когда-то немыслимая" перспектива ядерного конфликта на Украине стала возможной.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 13:02
Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия
"Он не предупреждал о конкретной ядерной угрозе. Это не то, что он сделал. Он подтвердил озабоченность, о которой ООН уже говорила некоторое время тому назад, он акцентировал внимание на этом. Он не сказал, что перспектива ядерного конфликта возможна, он сказал, что это в пределах возможного. Тут тонкий языковой нюанс", - сказал он в беседе с агентством.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:43Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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