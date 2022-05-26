https://ria.ru/20220526/oon-1790940228.html

В ООН объяснили слова чиновника о возможности ядерной угрозы

В ООН объяснили слова чиновника о возможности ядерной угрозы - РИА Новости, 26.05.2022

В ООН объяснили слова чиновника о возможности ядерной угрозы

Глава дирекции по координации чрезвычайного гуманитарного содействия Управления координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН Рамеш Раджасингхам не предупреждал... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:32

2022-05-26T18:32

2022-05-26T19:29

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

оон

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава дирекции по координации чрезвычайного гуманитарного содействия Управления координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН Рамеш Раджасингхам не предупреждал о конкретной угрозе ядерного конфликта, он подтвердил озабоченность ООН этой темой, заявил РИА Новости официальный представитель управления Йенс Ларке.Ранее Рамеш Раджасингхам заявил, что "когда-то немыслимая" перспектива ядерного конфликта на Украине стала возможной."Он не предупреждал о конкретной ядерной угрозе. Это не то, что он сделал. Он подтвердил озабоченность, о которой ООН уже говорила некоторое время тому назад, он акцентировал внимание на этом. Он не сказал, что перспектива ядерного конфликта возможна, он сказал, что это в пределах возможного. Тут тонкий языковой нюанс", - сказал он в беседе с агентством.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/oruzhie-1790371132.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, оон, ситуация в днр и лнр