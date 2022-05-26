https://ria.ru/20220526/obvinenie-1790787073.html

Осужденному мэру Томска Кляйну предъявили новое обвинение

Осужденному мэру Томска Кляйну предъявили новое обвинение - РИА Новости, 26.05.2022

Осужденному мэру Томска Кляйну предъявили новое обвинение

Следователи СК предъявили новое обвинение осужденному к двум годам колонии мэру Томска Ивану Кляйну – о приемке плохого ремонта дороги, сообщают адвокаты... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:50

2022-05-26T10:50

2022-05-26T10:50

россия

криминал

томская область

томск

томское пиво

следственный комитет россии (ск рф)

иван кляйн

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НОВОСИБИРСК, 26 мая – РИА Новости. Следователи СК предъявили новое обвинение осужденному к двум годам колонии мэру Томска Ивану Кляйну – о приемке плохого ремонта дороги, сообщают адвокаты градоначальника в Telegram-канале по его делу.Суд 30 декабря 2021 года приговорил отстраненного от должности мэра Ивана Кляйна к двум годам колонии общего режима. Он также должен выплатить штраф в сумме 200 тысяч рублей. Кроме того, после освобождения Кляйну еще три года будет запрещено работать на госслужбе и в местном самоуправлении. Приговор обжаловали адвокаты Кляйна, которые требуют его полного оправдания, а также прокуратура Томской области, которая посчитала вердикт суда слишком мягким."Сегодня утром Ивана Григорьевича доставили из медицинского учреждения, где он проходит курс химиотерапии, в здание томского Следственного комитета. Следователь по особо важным делам… предъявил Ивану Кляйну новое обвинение", - говорится в сообщении.Адвокаты сообщают, что Кляйн обвиняется в том, что он якобы дал указание начальнику городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергею Аушеву о приемке работ по ремонту дорожного полотна, заведомо зная о том, что работы были выполнены с отклонениями.Защитники считают, что после 1,5 лет проведения следственных действий в отношении Аушева, на показаниях которого строится новое обвинение, он оговаривает Кляйна. "Как и прежде, мы адвокаты мэра Томска, настаиваем на полной невиновности своего подзащитного", - говорится в заявлении.Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Суд арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. С марта он находится под домашним арестом. Вину градоначальник не признал. Обвинение Кляйну было предъявлено по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, еще один – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без торгов. Третье дело, по версии следствия, связано с тем, что Кляйн на посту мэра участвовал в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является.Кляйн долгое время был гендиректором компании "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018 году.

https://ria.ru/20210202/klyayn-1595733462.html

https://ria.ru/20220111/sud-1767337391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, криминал, томская область, томск, томское пиво, следственный комитет россии (ск рф), иван кляйн