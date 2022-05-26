https://ria.ru/20220526/obvinenie-1790787073.html
Осужденному мэру Томска Кляйну предъявили новое обвинение
Осужденному мэру Томска Кляйну предъявили новое обвинение - РИА Новости, 26.05.2022
Осужденному мэру Томска Кляйну предъявили новое обвинение
Следователи СК предъявили новое обвинение осужденному к двум годам колонии мэру Томска Ивану Кляйну – о приемке плохого ремонта дороги, сообщают адвокаты... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:50
2022-05-26T10:50
2022-05-26T10:50
россия
криминал
томская область
томск
томское пиво
следственный комитет россии (ск рф)
иван кляйн
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НОВОСИБИРСК, 26 мая – РИА Новости. Следователи СК предъявили новое обвинение осужденному к двум годам колонии мэру Томска Ивану Кляйну – о приемке плохого ремонта дороги, сообщают адвокаты градоначальника в Telegram-канале по его делу.Суд 30 декабря 2021 года приговорил отстраненного от должности мэра Ивана Кляйна к двум годам колонии общего режима. Он также должен выплатить штраф в сумме 200 тысяч рублей. Кроме того, после освобождения Кляйну еще три года будет запрещено работать на госслужбе и в местном самоуправлении. Приговор обжаловали адвокаты Кляйна, которые требуют его полного оправдания, а также прокуратура Томской области, которая посчитала вердикт суда слишком мягким."Сегодня утром Ивана Григорьевича доставили из медицинского учреждения, где он проходит курс химиотерапии, в здание томского Следственного комитета. Следователь по особо важным делам… предъявил Ивану Кляйну новое обвинение", - говорится в сообщении.Адвокаты сообщают, что Кляйн обвиняется в том, что он якобы дал указание начальнику городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергею Аушеву о приемке работ по ремонту дорожного полотна, заведомо зная о том, что работы были выполнены с отклонениями.Защитники считают, что после 1,5 лет проведения следственных действий в отношении Аушева, на показаниях которого строится новое обвинение, он оговаривает Кляйна. "Как и прежде, мы адвокаты мэра Томска, настаиваем на полной невиновности своего подзащитного", - говорится в заявлении.Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Суд арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. С марта он находится под домашним арестом. Вину градоначальник не признал. Обвинение Кляйну было предъявлено по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, еще один – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без торгов. Третье дело, по версии следствия, связано с тем, что Кляйн на посту мэра участвовал в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является.Кляйн долгое время был гендиректором компании "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018 году.
https://ria.ru/20210202/klyayn-1595733462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, криминал, томская область, томск, томское пиво, следственный комитет россии (ск рф), иван кляйн
Осужденному мэру Томска Кляйну предъявили новое обвинение
Адвокаты осужденного мэра Томска Кляйна заявили, что их подзащитному предъявили обвинение
НОВОСИБИРСК, 26 мая – РИА Новости.
Следователи СК предъявили новое обвинение осужденному к двум годам колонии мэру Томска Ивану Кляйну – о приемке плохого ремонта дороги, сообщают
адвокаты градоначальника в Telegram-канале по его делу.
Суд 30 декабря 2021 года приговорил отстраненного от должности мэра Ивана Кляйна
к двум годам колонии общего режима. Он также должен выплатить штраф в сумме 200 тысяч рублей. Кроме того, после освобождения Кляйну еще три года будет запрещено работать на госслужбе и в местном самоуправлении. Приговор обжаловали адвокаты Кляйна, которые требуют его полного оправдания, а также прокуратура Томской области
, которая посчитала вердикт суда слишком мягким.
"Сегодня утром Ивана Григорьевича доставили из медицинского учреждения, где он проходит курс химиотерапии, в здание томского Следственного комитета. Следователь по особо важным делам… предъявил Ивану Кляйну новое обвинение", - говорится в сообщении.
Адвокаты сообщают, что Кляйн обвиняется в том, что он якобы дал указание начальнику городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергею Аушеву о приемке работ по ремонту дорожного полотна, заведомо зная о том, что работы были выполнены с отклонениями.
Защитники считают, что после 1,5 лет проведения следственных действий в отношении Аушева, на показаниях которого строится новое обвинение, он оговаривает Кляйна. "Как и прежде, мы адвокаты мэра Томска
, настаиваем на полной невиновности своего подзащитного", - говорится в заявлении.
Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Суд арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. С марта он находится под домашним арестом. Вину градоначальник не признал. Обвинение Кляйну было предъявлено по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, еще один – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.
По данным СК
, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво
". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без торгов. Третье дело, по версии следствия, связано с тем, что Кляйн на посту мэра участвовал в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является.
Кляйн долгое время был гендиректором компании "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018 году.