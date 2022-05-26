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Осужденному мэру Томска Кляйну предъявили новое обвинение - РИА Новости, 26.05.2022
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Осужденному мэру Томска Кляйну предъявили новое обвинение
Осужденному мэру Томска Кляйну предъявили новое обвинение - РИА Новости, 26.05.2022
Осужденному мэру Томска Кляйну предъявили новое обвинение
Следователи СК предъявили новое обвинение осужденному к двум годам колонии мэру Томска Ивану Кляйну – о приемке плохого ремонта дороги, сообщают адвокаты... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:50
2022-05-26T10:50
россия
криминал
томская область
томск
томское пиво
следственный комитет россии (ск рф)
иван кляйн
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НОВОСИБИРСК, 26 мая – РИА Новости. Следователи СК предъявили новое обвинение осужденному к двум годам колонии мэру Томска Ивану Кляйну – о приемке плохого ремонта дороги, сообщают адвокаты градоначальника в Telegram-канале по его делу.Суд 30 декабря 2021 года приговорил отстраненного от должности мэра Ивана Кляйна к двум годам колонии общего режима. Он также должен выплатить штраф в сумме 200 тысяч рублей. Кроме того, после освобождения Кляйну еще три года будет запрещено работать на госслужбе и в местном самоуправлении. Приговор обжаловали адвокаты Кляйна, которые требуют его полного оправдания, а также прокуратура Томской области, которая посчитала вердикт суда слишком мягким."Сегодня утром Ивана Григорьевича доставили из медицинского учреждения, где он проходит курс химиотерапии, в здание томского Следственного комитета. Следователь по особо важным делам… предъявил Ивану Кляйну новое обвинение", - говорится в сообщении.Адвокаты сообщают, что Кляйн обвиняется в том, что он якобы дал указание начальнику городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергею Аушеву о приемке работ по ремонту дорожного полотна, заведомо зная о том, что работы были выполнены с отклонениями.Защитники считают, что после 1,5 лет проведения следственных действий в отношении Аушева, на показаниях которого строится новое обвинение, он оговаривает Кляйна. "Как и прежде, мы адвокаты мэра Томска, настаиваем на полной невиновности своего подзащитного", - говорится в заявлении.Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Суд арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. С марта он находится под домашним арестом. Вину градоначальник не признал. Обвинение Кляйну было предъявлено по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, еще один – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без торгов. Третье дело, по версии следствия, связано с тем, что Кляйн на посту мэра участвовал в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является.Кляйн долгое время был гендиректором компании "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018 году.
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россия, криминал, томская область, томск, томское пиво, следственный комитет россии (ск рф), иван кляйн
10:50 26.05.2022
 
Осужденному мэру Томска Кляйну предъявили новое обвинение

Адвокаты осужденного мэра Томска Кляйна заявили, что их подзащитному предъявили обвинение

© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в фотобанкМэр города Томска Иван Кляйн в здании Советского районного суда Томска
Мэр города Томска Иван Кляйн в здании Советского районного суда Томска - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
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Мэр города Томска Иван Кляйн в здании Советского районного суда Томска. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 26 мая – РИА Новости. Следователи СК предъявили новое обвинение осужденному к двум годам колонии мэру Томска Ивану Кляйну – о приемке плохого ремонта дороги, сообщают адвокаты градоначальника в Telegram-канале по его делу.
Суд 30 декабря 2021 года приговорил отстраненного от должности мэра Ивана Кляйна к двум годам колонии общего режима. Он также должен выплатить штраф в сумме 200 тысяч рублей. Кроме того, после освобождения Кляйну еще три года будет запрещено работать на госслужбе и в местном самоуправлении. Приговор обжаловали адвокаты Кляйна, которые требуют его полного оправдания, а также прокуратура Томской области, которая посчитала вердикт суда слишком мягким.
Задержание мэра Томска Иван Кляйна. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля 2021, 18:34
СК завершил следственные действия по делу мэра Томска Ивана Кляйна
"Сегодня утром Ивана Григорьевича доставили из медицинского учреждения, где он проходит курс химиотерапии, в здание томского Следственного комитета. Следователь по особо важным делам… предъявил Ивану Кляйну новое обвинение", - говорится в сообщении.
Адвокаты сообщают, что Кляйн обвиняется в том, что он якобы дал указание начальнику городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергею Аушеву о приемке работ по ремонту дорожного полотна, заведомо зная о том, что работы были выполнены с отклонениями.
Защитники считают, что после 1,5 лет проведения следственных действий в отношении Аушева, на показаниях которого строится новое обвинение, он оговаривает Кляйна. "Как и прежде, мы адвокаты мэра Томска, настаиваем на полной невиновности своего подзащитного", - говорится в заявлении.
Экс-мэр Томска Иван Кляйн - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 14:25
Прокуратура обжаловала приговор осужденному к двум годам мэру Томска Кляйну
Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Суд арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. С марта он находится под домашним арестом. Вину градоначальник не признал. Обвинение Кляйну было предъявлено по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, еще один – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.
По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без торгов. Третье дело, по версии следствия, связано с тем, что Кляйн на посту мэра участвовал в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является.
Кляйн долгое время был гендиректором компании "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018 году.
 
РоссияКриминалТомская областьТомскТомское пивоСледственный комитет России (СК РФ)Иван Кляйн
 
 
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