https://ria.ru/20220526/obuchenie-1790792659.html
Ингушетия намерена перейти на односменный режим в школах к 2024 году
Ингушетия намерена перейти на односменный режим в школах к 2024 году - РИА Новости, 26.05.2022
Ингушетия намерена перейти на односменный режим в школах к 2024 году
Ингушетия намерена к 2024 году полностью перейти на односменный режим обучения в школах, сообщил премьер-министр региона Владимир Сластенин. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:12
2022-05-26T11:12
2022-05-26T11:12
республика ингушетия
общество
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 26 мая – РИА Новости. Ингушетия намерена к 2024 году полностью перейти на односменный режим обучения в школах, сообщил премьер-министр региона Владимир Сластенин."Хотел бы отметить, что у нас сегодня двухсменный режим обучения сохраняется в 52 школах, к концу года мы планируем сократить их количество до восьми-девяти, а к 2024 году полностью перейти на односменный режим", - сказал Сластенин в четверг, выступая в народном собрании Ингушетии.Он добавил, что в текущем году в регионе ведется строительство 21 школы на 14 тысяч ученических мест и девяти детских садов на две тысячи посадочных мест."Планируются к вводу 12 многофункциональных центров "Точка роста" естественно-научной и технологической направленностей", - подчеркнул премьер-министр.По его данным, с 2019 года в республике построено и реконструировано 13 школ на 7,6 тысячи мест и 15 детских садов на 3,2 тысячи мест, на базе 71 общеобразовательной организации созданы центры "Точка роста" цифрового и гуманитарного профилей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, республика ингушетия
Ингушетия намерена перейти на односменный режим в школах к 2024 году
Ингушетия намерена перейти на односменный режим обучения в школах к 2024 году
НАЛЬЧИК, 26 мая – РИА Новости. Ингушетия намерена к 2024 году полностью перейти на односменный режим обучения в школах, сообщил премьер-министр региона Владимир Сластенин.
"Хотел бы отметить, что у нас сегодня двухсменный режим обучения сохраняется в 52 школах, к концу года мы планируем сократить их количество до восьми-девяти, а к 2024 году полностью перейти на односменный режим", - сказал Сластенин в четверг, выступая в народном собрании Ингушетии
.
Он добавил, что в текущем году в регионе ведется строительство 21 школы на 14 тысяч ученических мест и девяти детских садов на две тысячи посадочных мест.
"Планируются к вводу 12 многофункциональных центров "Точка роста" естественно-научной и технологической направленностей", - подчеркнул премьер-министр.
По его данным, с 2019 года в республике построено и реконструировано 13 школ на 7,6 тысячи мест и 15 детских садов на 3,2 тысячи мест, на базе 71 общеобразовательной организации созданы центры "Точка роста" цифрового и гуманитарного профилей.