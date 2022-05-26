https://ria.ru/20220526/obuchenie-1790792659.html

Ингушетия намерена перейти на односменный режим в школах к 2024 году

Ингушетия намерена перейти на односменный режим в школах к 2024 году - РИА Новости, 26.05.2022

Ингушетия намерена перейти на односменный режим в школах к 2024 году

Ингушетия намерена к 2024 году полностью перейти на односменный режим обучения в школах, сообщил премьер-министр региона Владимир Сластенин. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:12

2022-05-26T11:12

2022-05-26T11:12

республика ингушетия

общество

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 26 мая – РИА Новости. Ингушетия намерена к 2024 году полностью перейти на односменный режим обучения в школах, сообщил премьер-министр региона Владимир Сластенин."Хотел бы отметить, что у нас сегодня двухсменный режим обучения сохраняется в 52 школах, к концу года мы планируем сократить их количество до восьми-девяти, а к 2024 году полностью перейти на односменный режим", - сказал Сластенин в четверг, выступая в народном собрании Ингушетии.Он добавил, что в текущем году в регионе ведется строительство 21 школы на 14 тысяч ученических мест и девяти детских садов на две тысячи посадочных мест."Планируются к вводу 12 многофункциональных центров "Точка роста" естественно-научной и технологической направленностей", - подчеркнул премьер-министр.По его данным, с 2019 года в республике построено и реконструировано 13 школ на 7,6 тысячи мест и 15 детских садов на 3,2 тысячи мест, на базе 71 общеобразовательной организации созданы центры "Точка роста" цифрового и гуманитарного профилей.

https://ria.ru/20220513/bezrabotitsa-1788417818.html

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, республика ингушетия