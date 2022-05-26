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Украина обстреляла поселок в Херсонской области - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/obstrel-1790828500.html
Украина обстреляла поселок в Херсонской области
Украина обстреляла поселок в Херсонской области - РИА Новости, 26.05.2022
Украина обстреляла поселок в Херсонской области
Националисты Украины обстреляли поселок в Херсонской области снарядами дистанционного минирования из реактивных систем залпового огня "Ураган", в результате... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:09
2022-05-26T13:19
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Националисты Украины обстреляли поселок в Херсонской области снарядами дистанционного минирования из реактивных систем залпового огня "Ураган", в результате обстрела мирные жители не пострадали, сообщили в Минобороны РФ."Украинские националисты произвели преступный обстрел 220 мм кассетными боеприпасами дистанционного минирования из реактивной системы залпового огня "Ураган" села Нововоскресенское Херсонской области. Всего по населенному пункту подразделениями ВСУ и националистами было выпущено две неуправляемые ракеты, которые несли более 600 противопехотных мин ПФМ-1С", - сказали в ведомстве. В Минобороны уточнили, что в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал, нанесен только материальный ущерб.В министерстве уточнили, что сразу после обстрела на место прибыли военнослужащие военной полиции и военные инженеры, которые провели разведку местности на предмет неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов. Саперы разминировали населенный пункт.Как отметил местный житель, стреляли позавчера. "Пока никто не пострадал, только колесо пробило на жигулях и у людей в тех зданиях трех животных убило", - рассказал он.
https://ria.ru/20220525/obstrel-1790668630.html
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украина, вооруженные силы украины, в мире, херсонская область , ситуация в днр и лнр
13:09 26.05.2022 (обновлено: 13:19 26.05.2022)
 
Украина обстреляла поселок в Херсонской области

Украина обстреляла поселок в Херсонской области снарядами дистанционного минирования

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Националисты Украины обстреляли поселок в Херсонской области снарядами дистанционного минирования из реактивных систем залпового огня "Ураган", в результате обстрела мирные жители не пострадали, сообщили в Минобороны РФ.
"Украинские националисты произвели преступный обстрел 220 мм кассетными боеприпасами дистанционного минирования из реактивной системы залпового огня "Ураган" села Нововоскресенское Херсонской области. Всего по населенному пункту подразделениями ВСУ и националистами было выпущено две неуправляемые ракеты, которые несли более 600 противопехотных мин ПФМ-1С", - сказали в ведомстве. В Минобороны уточнили, что в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал, нанесен только материальный ущерб.
В министерстве уточнили, что сразу после обстрела на место прибыли военнослужащие военной полиции и военные инженеры, которые провели разведку местности на предмет неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов. Саперы разминировали населенный пункт.
Как отметил местный житель, стреляли позавчера. "Пока никто не пострадал, только колесо пробило на жигулях и у людей в тех зданиях трех животных убило", - рассказал он.
Последствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 16:42Специальная военная операция на Украине
Село Журавлевка в Белгородской области вновь обстреляли со стороны Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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