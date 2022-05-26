https://ria.ru/20220526/obezvrezhivanie-1790761944.html

МЧС России обезвредило в Донбассе порядка 24 тысяч взрывоопасных предметов

МЧС России обезвредило в Донбассе порядка 24 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 26.05.2022

МЧС России обезвредило в Донбассе порядка 24 тысяч взрывоопасных предметов

Специалисты МЧС РФ обследовали почти 152 гектара территории в Донбассе и обезвредили порядка 24 тысяч взрывоопасных предметов, сообщило ведомство. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T07:53

2022-05-26T07:53

2022-05-26T07:53

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты МЧС РФ обследовали почти 152 гектара территории в Донбассе и обезвредили порядка 24 тысяч взрывоопасных предметов, сообщило ведомство.Отмечается, что совместными силами МЧС России и МЧС ДНР проведён разбор завалов зданий на площади свыше 55 тысяч квадратных метров и вывезено более 60 тысяч кубических метров строительного мусора. Оказывается адресная помощь жителям. Для хозяйственно-бытовых нужд в города ДНР автомобилями и автоцистернами МЧС России ежедневно подвозится питьевая и техническая вода. Всего доставлено порядка 9 тысяч тонн питьевой и почти 69 тысяч тонн технической воды.Также за прошедшие пять дней автомобильными колоннами МЧС России в ДНР, ЛНР и на Украину доставлено около 1,4 тысячи тонн гуманитарного груза. В его составе - бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты и предметы первой необходимости."Практически на протяжении трех месяцев жители Мариуполя находились в информационном вакууме из-за отсутствия энергоснабжения. Для доведения оперативной информации в спасатели МЧС России развернули три мобильных комплекса информирования и оповещения населения (МКИОН). Один из таких комплексов установлен стационарно, два других – курсируют по городу, по два часа транслируя новости в разных уголках Мариуполя", - добавляется в сообщении.Подчёркивается, что организована трансляция новостных выпусков федеральных и республиканских телеканалов и справочная информация об оформлении выплат и документов, трудоустройстве, адреса и график работы социальных и экстренных служб города. В городе еще остаются не разминированные районы, жителям напоминают о правилах поведения при обнаружении взрывоопасных предметов. Самым маленьким мариупольчанам показывают мультфильмы и сказки. Также комплексы МКИОН развёрнуты в Волновахе и Краснолиманском районе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220526/armiya-dnr-1790760493.html

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Максим Горбачев

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире