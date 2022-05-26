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МЧС России обезвредило в Донбассе порядка 24 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/obezvrezhivanie-1790761944.html
МЧС России обезвредило в Донбассе порядка 24 тысяч взрывоопасных предметов
МЧС России обезвредило в Донбассе порядка 24 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 26.05.2022
МЧС России обезвредило в Донбассе порядка 24 тысяч взрывоопасных предметов
Специалисты МЧС РФ обследовали почти 152 гектара территории в Донбассе и обезвредили порядка 24 тысяч взрывоопасных предметов, сообщило ведомство. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T07:53
2022-05-26T07:53
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты МЧС РФ обследовали почти 152 гектара территории в Донбассе и обезвредили порядка 24 тысяч взрывоопасных предметов, сообщило ведомство.Отмечается, что совместными силами МЧС России и МЧС ДНР проведён разбор завалов зданий на площади свыше 55 тысяч квадратных метров и вывезено более 60 тысяч кубических метров строительного мусора. Оказывается адресная помощь жителям. Для хозяйственно-бытовых нужд в города ДНР автомобилями и автоцистернами МЧС России ежедневно подвозится питьевая и техническая вода. Всего доставлено порядка 9 тысяч тонн питьевой и почти 69 тысяч тонн технической воды.Также за прошедшие пять дней автомобильными колоннами МЧС России в ДНР, ЛНР и на Украину доставлено около 1,4 тысячи тонн гуманитарного груза. В его составе - бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты и предметы первой необходимости."Практически на протяжении трех месяцев жители Мариуполя находились в информационном вакууме из-за отсутствия энергоснабжения. Для доведения оперативной информации в спасатели МЧС России развернули три мобильных комплекса информирования и оповещения населения (МКИОН). Один из таких комплексов установлен стационарно, два других – курсируют по городу, по два часа транслируя новости в разных уголках Мариуполя", - добавляется в сообщении.Подчёркивается, что организована трансляция новостных выпусков федеральных и республиканских телеканалов и справочная информация об оформлении выплат и документов, трудоустройстве, адреса и график работы социальных и экстренных служб города. В городе еще остаются не разминированные районы, жителям напоминают о правилах поведения при обнаружении взрывоопасных предметов. Самым маленьким мариупольчанам показывают мультфильмы и сказки. Также комплексы МКИОН развёрнуты в Волновахе и Краснолиманском районе.
https://radiosputnik.ria.ru/20220526/armiya-dnr-1790760493.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
07:53 26.05.2022
 
МЧС России обезвредило в Донбассе порядка 24 тысяч взрывоопасных предметов

Специалисты МЧС России обезвредили в Донбассе порядка 24 тысяч взрывоопасных предметов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМины, найденные на территории разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Мины, найденные на территории разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Мины, найденные на территории разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты МЧС РФ обследовали почти 152 гектара территории в Донбассе и обезвредили порядка 24 тысяч взрывоопасных предметов, сообщило ведомство.
"Сводными пиротехническими отрядами МЧС России продолжаются работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий. С начала работ обследовано почти 152 гектара, обнаружено и обезврежено порядка 24 тысяч взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что совместными силами МЧС России и МЧС ДНР проведён разбор завалов зданий на площади свыше 55 тысяч квадратных метров и вывезено более 60 тысяч кубических метров строительного мусора. Оказывается адресная помощь жителям. Для хозяйственно-бытовых нужд в города ДНР автомобилями и автоцистернами МЧС России ежедневно подвозится питьевая и техническая вода. Всего доставлено порядка 9 тысяч тонн питьевой и почти 69 тысяч тонн технической воды.
Также за прошедшие пять дней автомобильными колоннами МЧС России в ДНР, ЛНР и на Украину доставлено около 1,4 тысячи тонн гуманитарного груза. В его составе - бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты и предметы первой необходимости.
"Практически на протяжении трех месяцев жители Мариуполя находились в информационном вакууме из-за отсутствия энергоснабжения. Для доведения оперативной информации в спасатели МЧС России развернули три мобильных комплекса информирования и оповещения населения (МКИОН). Один из таких комплексов установлен стационарно, два других – курсируют по городу, по два часа транслируя новости в разных уголках Мариуполя", - добавляется в сообщении.
Подчёркивается, что организована трансляция новостных выпусков федеральных и республиканских телеканалов и справочная информация об оформлении выплат и документов, трудоустройстве, адреса и график работы социальных и экстренных служб города. В городе еще остаются не разминированные районы, жителям напоминают о правилах поведения при обнаружении взрывоопасных предметов. Самым маленьким мариупольчанам показывают мультфильмы и сказки. Также комплексы МКИОН развёрнуты в Волновахе и Краснолиманском районе.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
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