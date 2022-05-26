МЧС России обезвредило в Донбассе порядка 24 тысяч взрывоопасных предметов
Специалисты МЧС России обезвредили в Донбассе порядка 24 тысяч взрывоопасных предметов
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМины, найденные на территории разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Мины, найденные на территории разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты МЧС РФ обследовали почти 152 гектара территории в Донбассе и обезвредили порядка 24 тысяч взрывоопасных предметов, сообщило ведомство.
"Сводными пиротехническими отрядами МЧС России продолжаются работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий. С начала работ обследовано почти 152 гектара, обнаружено и обезврежено порядка 24 тысяч взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что совместными силами МЧС России и МЧС ДНР проведён разбор завалов зданий на площади свыше 55 тысяч квадратных метров и вывезено более 60 тысяч кубических метров строительного мусора. Оказывается адресная помощь жителям. Для хозяйственно-бытовых нужд в города ДНР автомобилями и автоцистернами МЧС России ежедневно подвозится питьевая и техническая вода. Всего доставлено порядка 9 тысяч тонн питьевой и почти 69 тысяч тонн технической воды.
"Практически на протяжении трех месяцев жители Мариуполя находились в информационном вакууме из-за отсутствия энергоснабжения. Для доведения оперативной информации в спасатели МЧС России развернули три мобильных комплекса информирования и оповещения населения (МКИОН). Один из таких комплексов установлен стационарно, два других – курсируют по городу, по два часа транслируя новости в разных уголках Мариуполя", - добавляется в сообщении.
Подчёркивается, что организована трансляция новостных выпусков федеральных и республиканских телеканалов и справочная информация об оформлении выплат и документов, трудоустройстве, адреса и график работы социальных и экстренных служб города. В городе еще остаются не разминированные районы, жителям напоминают о правилах поведения при обнаружении взрывоопасных предметов. Самым маленьким мариупольчанам показывают мультфильмы и сказки. Также комплексы МКИОН развёрнуты в Волновахе и Краснолиманском районе.