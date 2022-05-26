https://ria.ru/20220526/nebenzya-1790970226.html
Небензя назвал планы Израиля расширить еврейские поселения аннексией
Небензя назвал планы Израиля расширить еврейские поселения аннексией - РИА Новости, 26.05.2022
Небензя назвал планы Израиля расширить еврейские поселения аннексией
Планы Тель-Авива вдвое увеличить к 2026 году численность израильтян в долине реки Иордан и на Голанских высотах могут быть расценены как аннексия оккупированной РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T20:38
2022-05-26T20:38
2022-05-26T20:52
в мире
жилье
тель-авив
иордан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg
ООН, 26 мая – РИА Новости. Планы Тель-Авива вдвое увеличить к 2026 году численность израильтян в долине реки Иордан и на Голанских высотах могут быть расценены как аннексия оккупированной территории, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при международной организации Василий Небензя."Из брифинга спецкоординатора становится понятно, что и без того взрывоопасная обстановка усугубляется неправомерными односторонними шагами Тель-Авива по созданию необратимых реалий "на земле", - сказал Небензя.По его словам, за прошлый год было одобрено строительство более 12 тысяч единиц жилья в поселениях за счет расширения имеющихся и строительства новых, снесено более 1 тысячи палестинских домов."Продолжается конфискация земельных участков и принудительное выселение палестинских семей, вырубаются оливковые плантации. Наблюдается рост числа нападений поселенцев, а также непропорциональное применение силы израильскими военными", - отметил постпред."На этом фоне намерения Тель-Авива вдвое увеличить к 2026 году численность израильтян, проживающих в долине реки Иордан, а также на сирийских Голанских высотах могут расцениваться как де-факто аннексия большей части оккупированной палестинской территории", - заявил он.
https://ria.ru/20220522/emigranty-1789927489.html
https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html
тель-авив
иордан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_366:0:2713:1760_1920x0_80_0_0_2977dbadfec2522e06b9da7242327a00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жилье, тель-авив, иордан
20:38 26.05.2022 (обновлено: 20:52 26.05.2022)
Небензя назвал планы Израиля расширить еврейские поселения аннексией
Небензя: планы Израиля расширить еврейские поселения можно считать аннексией
ООН, 26 мая – РИА Новости. Планы Тель-Авива вдвое увеличить к 2026 году численность израильтян в долине реки Иордан и на Голанских высотах могут быть расценены как аннексия оккупированной территории, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при международной организации Василий Небензя.
"Из брифинга спецкоординатора становится понятно, что и без того взрывоопасная обстановка усугубляется неправомерными односторонними шагами Тель-Авива
по созданию необратимых реалий "на земле", - сказал Небензя.
По его словам, за прошлый год было одобрено строительство более 12 тысяч единиц жилья в поселениях за счет расширения имеющихся и строительства новых, снесено более 1 тысячи палестинских домов.
"Продолжается конфискация земельных участков и принудительное выселение палестинских семей, вырубаются оливковые плантации. Наблюдается рост числа нападений поселенцев, а также непропорциональное применение силы израильскими военными", - отметил постпред.
"На этом фоне намерения Тель-Авива вдвое увеличить к 2026 году численность израильтян, проживающих в долине реки Иордан
, а также на сирийских Голанских высотах могут расцениваться как де-факто аннексия большей части оккупированной палестинской территории", - заявил он.