https://ria.ru/20220526/nebenzya-1790970226.html

Небензя назвал планы Израиля расширить еврейские поселения аннексией

Небензя назвал планы Израиля расширить еврейские поселения аннексией - РИА Новости, 26.05.2022

Небензя назвал планы Израиля расширить еврейские поселения аннексией

Планы Тель-Авива вдвое увеличить к 2026 году численность израильтян в долине реки Иордан и на Голанских высотах могут быть расценены как аннексия оккупированной РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T20:38

2022-05-26T20:38

2022-05-26T20:52

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жилье

тель-авив

иордан

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ООН, 26 мая – РИА Новости. Планы Тель-Авива вдвое увеличить к 2026 году численность израильтян в долине реки Иордан и на Голанских высотах могут быть расценены как аннексия оккупированной территории, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при международной организации Василий Небензя."Из брифинга спецкоординатора становится понятно, что и без того взрывоопасная обстановка усугубляется неправомерными односторонними шагами Тель-Авива по созданию необратимых реалий "на земле", - сказал Небензя.По его словам, за прошлый год было одобрено строительство более 12 тысяч единиц жилья в поселениях за счет расширения имеющихся и строительства новых, снесено более 1 тысячи палестинских домов."Продолжается конфискация земельных участков и принудительное выселение палестинских семей, вырубаются оливковые плантации. Наблюдается рост числа нападений поселенцев, а также непропорциональное применение силы израильскими военными", - отметил постпред."На этом фоне намерения Тель-Авива вдвое увеличить к 2026 году численность израильтян, проживающих в долине реки Иордан, а также на сирийских Голанских высотах могут расцениваться как де-факто аннексия большей части оккупированной палестинской территории", - заявил он.

https://ria.ru/20220522/emigranty-1789927489.html

https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html

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в мире, жилье, тель-авив, иордан