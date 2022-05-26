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Небензя назвал планы Израиля расширить еврейские поселения аннексией - РИА Новости, 26.05.2022
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Небензя назвал планы Израиля расширить еврейские поселения аннексией
Небензя назвал планы Израиля расширить еврейские поселения аннексией - РИА Новости, 26.05.2022
Небензя назвал планы Израиля расширить еврейские поселения аннексией
Планы Тель-Авива вдвое увеличить к 2026 году численность израильтян в долине реки Иордан и на Голанских высотах могут быть расценены как аннексия оккупированной РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T20:38
2022-05-26T20:52
в мире
жилье
тель-авив
иордан
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ООН, 26 мая – РИА Новости. Планы Тель-Авива вдвое увеличить к 2026 году численность израильтян в долине реки Иордан и на Голанских высотах могут быть расценены как аннексия оккупированной территории, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при международной организации Василий Небензя."Из брифинга спецкоординатора становится понятно, что и без того взрывоопасная обстановка усугубляется неправомерными односторонними шагами Тель-Авива по созданию необратимых реалий "на земле", - сказал Небензя.По его словам, за прошлый год было одобрено строительство более 12 тысяч единиц жилья в поселениях за счет расширения имеющихся и строительства новых, снесено более 1 тысячи палестинских домов."Продолжается конфискация земельных участков и принудительное выселение палестинских семей, вырубаются оливковые плантации. Наблюдается рост числа нападений поселенцев, а также непропорциональное применение силы израильскими военными", - отметил постпред."На этом фоне намерения Тель-Авива вдвое увеличить к 2026 году численность израильтян, проживающих в долине реки Иордан, а также на сирийских Голанских высотах могут расцениваться как де-факто аннексия большей части оккупированной палестинской территории", - заявил он.
https://ria.ru/20220522/emigranty-1789927489.html
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в мире, жилье, тель-авив, иордан
20:38 26.05.2022 (обновлено: 20:52 26.05.2022)
 
Небензя назвал планы Израиля расширить еврейские поселения аннексией

Небензя: планы Израиля расширить еврейские поселения можно считать аннексией

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 26 мая – РИА Новости. Планы Тель-Авива вдвое увеличить к 2026 году численность израильтян в долине реки Иордан и на Голанских высотах могут быть расценены как аннексия оккупированной территории, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при международной организации Василий Небензя.
"Из брифинга спецкоординатора становится понятно, что и без того взрывоопасная обстановка усугубляется неправомерными односторонними шагами Тель-Авива по созданию необратимых реалий "на земле", - сказал Небензя.
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По его словам, за прошлый год было одобрено строительство более 12 тысяч единиц жилья в поселениях за счет расширения имеющихся и строительства новых, снесено более 1 тысячи палестинских домов.
"Продолжается конфискация земельных участков и принудительное выселение палестинских семей, вырубаются оливковые плантации. Наблюдается рост числа нападений поселенцев, а также непропорциональное применение силы израильскими военными", - отметил постпред.
"На этом фоне намерения Тель-Авива вдвое увеличить к 2026 году численность израильтян, проживающих в долине реки Иордан, а также на сирийских Голанских высотах могут расцениваться как де-факто аннексия большей части оккупированной палестинской территории", - заявил он.
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