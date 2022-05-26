Небензя призвал Запад не списывать продовольственный кризис на спецоперацию
Небензя призвал Запад не списывать продовольственный кризис на спецоперацию на Украине
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 26 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал Запад не вводить мир в заблуждение заявлениями о том, что якобы мировой продовольственный кризис вызван операцией РФ на Украине.
"Прискорбно также, что ряд наших западных коллег не чурается использования других сюжетов для отвлечения внимания мирового сообщества от саботирования палестино-израильского урегулирования", – сказал Небензя на заседании СБ ООН.
"Вновь услышали от американского представителя совершенно не к месту и уже поднадоевшую басню о том, что в глядящем мировом продовольственном кризисе виновата Россия. Просим перестать вводить всех в заблуждение, отменить свои, по собственной воле, веденные санкции, мешающие доставке продовольствия и мир вздохнет с облегчением", - добавил он.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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