https://ria.ru/20220526/natsizm-1790917555.html

Жителя Стерлитамака заподозрили в реабилитации нацизма

Жителя Стерлитамака заподозрили в реабилитации нацизма - РИА Новости, 26.05.2022

Жителя Стерлитамака заподозрили в реабилитации нацизма

Следователи возбудили уголовное дело против жителя башкирского Стерлитамака, подозреваемого в реабилитации нацизма, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:35

2022-05-26T17:35

2022-05-26T17:35

россия

происшествия

республика башкортостан

стерлитамак

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 26 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против жителя башкирского Стерлитамака, подозреваемого в реабилитации нацизма, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.Фигурантом уголовного дела по статье УК РФ "реабилитация нацизма, совершенная с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", стал 22-летний житель города Стерлитамак, информирует ведомство.По версии следствия, подозреваемый в октябре 2020 года с целью реабилитации нацизма публично разместил в интернете в одной из социальных сетей комментарии и фотоизображения, содержащие признаки оправдания идеологии фашизма, а также отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала от 1 октября 1946 года, которым деяния фашистских преступников признаны преступлениями против мира и человечества."Преступление было выявлено оперативниками МВД по Республике Башкортостан. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220524/sud-1790457223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, республика башкортостан, стерлитамак, следственный комитет россии (ск рф)