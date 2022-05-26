https://ria.ru/20220526/natsizm-1790917555.html
Жителя Стерлитамака заподозрили в реабилитации нацизма
Жителя Стерлитамака заподозрили в реабилитации нацизма - РИА Новости, 26.05.2022
Жителя Стерлитамака заподозрили в реабилитации нацизма
Следователи возбудили уголовное дело против жителя башкирского Стерлитамака, подозреваемого в реабилитации нацизма, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:35
2022-05-26T17:35
2022-05-26T17:35
россия
происшествия
республика башкортостан
стерлитамак
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
УФА, 26 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против жителя башкирского Стерлитамака, подозреваемого в реабилитации нацизма, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.Фигурантом уголовного дела по статье УК РФ "реабилитация нацизма, совершенная с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", стал 22-летний житель города Стерлитамак, информирует ведомство.По версии следствия, подозреваемый в октябре 2020 года с целью реабилитации нацизма публично разместил в интернете в одной из социальных сетей комментарии и фотоизображения, содержащие признаки оправдания идеологии фашизма, а также отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала от 1 октября 1946 года, которым деяния фашистских преступников признаны преступлениями против мира и человечества."Преступление было выявлено оперативниками МВД по Республике Башкортостан. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220524/sud-1790457223.html
россия
республика башкортостан
стерлитамак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, республика башкортостан, стерлитамак, следственный комитет россии (ск рф)
Жителя Стерлитамака заподозрили в реабилитации нацизма
СК возбудил дело против жителя Стрелитамака, подозреваемого в реабилитации нацизма