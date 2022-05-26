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Жителя Стерлитамака заподозрили в реабилитации нацизма - РИА Новости, 26.05.2022
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Жителя Стерлитамака заподозрили в реабилитации нацизма
Жителя Стерлитамака заподозрили в реабилитации нацизма - РИА Новости, 26.05.2022
Жителя Стерлитамака заподозрили в реабилитации нацизма
Следователи возбудили уголовное дело против жителя башкирского Стерлитамака, подозреваемого в реабилитации нацизма, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:35
2022-05-26T17:35
россия
происшествия
республика башкортостан
стерлитамак
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 26 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против жителя башкирского Стерлитамака, подозреваемого в реабилитации нацизма, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.Фигурантом уголовного дела по статье УК РФ "реабилитация нацизма, совершенная с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", стал 22-летний житель города Стерлитамак, информирует ведомство.По версии следствия, подозреваемый в октябре 2020 года с целью реабилитации нацизма публично разместил в интернете в одной из социальных сетей комментарии и фотоизображения, содержащие признаки оправдания идеологии фашизма, а также отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала от 1 октября 1946 года, которым деяния фашистских преступников признаны преступлениями против мира и человечества."Преступление было выявлено оперативниками МВД по Республике Башкортостан. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению", - говорится в сообщении.
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россия
республика башкортостан
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россия, происшествия, республика башкортостан, стерлитамак, следственный комитет россии (ск рф)
17:35 26.05.2022
 
Жителя Стерлитамака заподозрили в реабилитации нацизма

СК возбудил дело против жителя Стрелитамака, подозреваемого в реабилитации нацизма

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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УФА, 26 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против жителя башкирского Стерлитамака, подозреваемого в реабилитации нацизма, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.
Фигурантом уголовного дела по статье УК РФ "реабилитация нацизма, совершенная с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", стал 22-летний житель города Стерлитамак, информирует ведомство.
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По версии следствия, подозреваемый в октябре 2020 года с целью реабилитации нацизма публично разместил в интернете в одной из социальных сетей комментарии и фотоизображения, содержащие признаки оправдания идеологии фашизма, а также отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала от 1 октября 1946 года, которым деяния фашистских преступников признаны преступлениями против мира и человечества.
"Преступление было выявлено оперативниками МВД по Республике Башкортостан. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению", - говорится в сообщении.
 
РоссияПроисшествияРеспублика БашкортостанСтерлитамакСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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