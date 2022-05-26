https://ria.ru/20220526/nato-1790881597.html
Макрон призвал Эрдогана уважать выбор Финляндии и Швеции вступить в НАТО
Макрон призвал Эрдогана уважать выбор Финляндии и Швеции вступить в НАТО - РИА Новости, 26.05.2022
Макрон призвал Эрдогана уважать выбор Финляндии и Швеции вступить в НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в телефонном разговоре турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана "уважать суверенный выбор" Финляндии и Швеции... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:57
2022-05-26T15:57
2022-05-26T15:59
в мире
йенс столтенберг
мевлют чавушоглу
швеция
финляндия
нато
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 26 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в телефонном разговоре турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана "уважать суверенный выбор" Финляндии и Швеции вступить в НАТО, сообщили в Елисейском дворце.В четверг Макрон провел телефонный разговор с Эрдоганом.Президент Франции призвал своего турецкого коллегу "уважать суверенный выбор" Финляндии и Швеции вступить в НАТО и выразил надежду, что "решение" по снятию турецкого вето будет найдено в скором времени."Президент Республики подчеркнул важность уважения суверенного выбора этих двух стран, вытекающего из демократического процесса", — цитирует телеканал BFMTV коммюнике Елисейского дворца.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.
https://ria.ru/20220526/protivostoyanie-1790827523.html
https://ria.ru/20220526/standarty-1790806541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, мевлют чавушоглу, швеция, финляндия, нато, франция, эммануэль макрон, реджеп тайип эрдоган, турция
15:57 26.05.2022 (обновлено: 15:59 26.05.2022)
Макрон призвал Эрдогана уважать выбор Финляндии и Швеции вступить в НАТО
Президент Франции Макрон призвал Эрдогана уважать выбор Финляндии и Швеции вступить в НАТО