https://ria.ru/20220526/nato-1790881597.html

Макрон призвал Эрдогана уважать выбор Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Макрон призвал Эрдогана уважать выбор Финляндии и Швеции вступить в НАТО - РИА Новости, 26.05.2022

Макрон призвал Эрдогана уважать выбор Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в телефонном разговоре турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана "уважать суверенный выбор" Финляндии и Швеции... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:57

2022-05-26T15:57

2022-05-26T15:59

в мире

йенс столтенберг

мевлют чавушоглу

швеция

финляндия

нато

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 26 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в телефонном разговоре турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана "уважать суверенный выбор" Финляндии и Швеции вступить в НАТО, сообщили в Елисейском дворце.В четверг Макрон провел телефонный разговор с Эрдоганом.Президент Франции призвал своего турецкого коллегу "уважать суверенный выбор" Финляндии и Швеции вступить в НАТО и выразил надежду, что "решение" по снятию турецкого вето будет найдено в скором времени."Президент Республики подчеркнул важность уважения суверенного выбора этих двух стран, вытекающего из демократического процесса", — цитирует телеканал BFMTV коммюнике Елисейского дворца.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.

https://ria.ru/20220526/protivostoyanie-1790827523.html

https://ria.ru/20220526/standarty-1790806541.html

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Ольга Маркова

в мире, йенс столтенберг, мевлют чавушоглу, швеция, финляндия, нато, франция, эммануэль макрон, реджеп тайип эрдоган, турция