https://ria.ru/20220526/musica-1790805202.html
Произведения русских композиторов убрали из программы итальянского конкурса
Произведения русских композиторов убрали из программы итальянского конкурса - РИА Новости, 26.05.2022
Произведения русских композиторов убрали из программы итальянского конкурса
Из программы финальной части международного конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера убрали произведения таких русских композиторов, как Дмитрий Шостакович,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:58
2022-05-26T11:58
2022-05-26T11:58
культура
новости культуры
россия
италия
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22602/37/226023772_0:216:1433:1022_1920x0_80_0_0_a2113858638b38d1a323558924e6408f.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Из программы финальной части международного конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера убрали произведения таких русских композиторов, как Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Петр Чайковский, Александр Глазунов. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.Ранее одна из музыкантов Лидия Кочарян рассказала РИА Новости, что организаторы конкурса исключили трех скрипачек из России. В ответ на это итальянский оркестр FVG Orchestra отказался от участия в нем.
https://ria.ru/20220523/music-1790101648.html
россия
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22602/37/226023772_0:82:1433:1157_1920x0_80_0_0_dda3b8e9fff3c9a398c13f3e08b76b95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, италия, музыка
Произведения русских композиторов убрали из программы итальянского конкурса
Произведения Чайковского, Шостаковича убраны из программы итальянского конкурса