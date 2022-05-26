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Произведения русских композиторов убрали из программы итальянского конкурса - РИА Новости, 26.05.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220526/musica-1790805202.html
Произведения русских композиторов убрали из программы итальянского конкурса
Произведения русских композиторов убрали из программы итальянского конкурса - РИА Новости, 26.05.2022
Произведения русских композиторов убрали из программы итальянского конкурса
Из программы финальной части международного конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера убрали произведения таких русских композиторов, как Дмитрий Шостакович,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:58
2022-05-26T11:58
культура
новости культуры
россия
италия
музыка
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Из программы финальной части международного конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера убрали произведения таких русских композиторов, как Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Петр Чайковский, Александр Глазунов. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.Ранее одна из музыкантов Лидия Кочарян рассказала РИА Новости, что организаторы конкурса исключили трех скрипачек из России. В ответ на это итальянский оркестр FVG Orchestra отказался от участия в нем.
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новости культуры, россия, италия, музыка
11:58 26.05.2022
 
Произведения русских композиторов убрали из программы итальянского конкурса

Произведения Чайковского, Шостаковича убраны из программы итальянского конкурса

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРусский композитор Петр Ильич Чайковский
Русский композитор Петр Ильич Чайковский - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Из программы финальной части международного конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера убрали произведения таких русских композиторов, как Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Петр Чайковский, Александр Глазунов. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.
Ранее одна из музыкантов Лидия Кочарян рассказала РИА Новости, что организаторы конкурса исключили трех скрипачек из России.
В ответ на это итальянский оркестр FVG Orchestra отказался от участия в нем.
Скрипка - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 11:02Культура
В Италии оркестр отказался выступать на конкурсе после исключения россиянок
 
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