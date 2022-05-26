https://ria.ru/20220526/musica-1790805202.html

Произведения русских композиторов убрали из программы итальянского конкурса

Произведения русских композиторов убрали из программы итальянского конкурса - РИА Новости, 26.05.2022

Произведения русских композиторов убрали из программы итальянского конкурса

Из программы финальной части международного конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера убрали произведения таких русских композиторов, как Дмитрий Шостакович,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:58

2022-05-26T11:58

2022-05-26T11:58

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Из программы финальной части международного конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера убрали произведения таких русских композиторов, как Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Петр Чайковский, Александр Глазунов. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.Ранее одна из музыкантов Лидия Кочарян рассказала РИА Новости, что организаторы конкурса исключили трех скрипачек из России. В ответ на это итальянский оркестр FVG Orchestra отказался от участия в нем.

https://ria.ru/20220523/music-1790101648.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, италия, музыка