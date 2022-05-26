https://ria.ru/20220526/moldovagaz-1790993880.html

Глава "Молдовагаза" надеется, что Россия и в июне продолжит поставлять газ

Глава "Молдовагаза" надеется, что Россия и в июне продолжит поставлять газ - РИА Новости, 26.05.2022

Глава "Молдовагаза" надеется, что Россия и в июне продолжит поставлять газ

Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан выразил надежду, что Россия в июне продолжит поставки газа в Молдавию, "Газпром" пока не отказывался от обеспечения... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T22:56

2022-05-26T22:56

2022-05-26T22:56

экономика

молдавия

украина

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан выразил надежду, что Россия в июне продолжит поставки газа в Молдавию, "Газпром" пока не отказывался от обеспечения республики топливом.Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Это могло привести к прекращению поставок газа с 1 мая, но 29 апреля "Газпром" официально подтвердил, что запланировал необходимые республике объемы топлива."Мы поддерживаем постоянный диалог с "Газпромом". У нас есть контракт, в котором прописано право, но не обязательство "Газпрома" прекратить поставки газа, я надеюсь, что объемы поставок газа на июнь со стороны "Газпрома" будут подтверждены, пока я не получил опровержения на этот счет", - заявил Чебан в эфире телеканала Jurnal TV.При этом глава "Молдовагаза" уверен, что аудит долга компании все равно необходимо провести."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html

https://ria.ru/20220526/osvobozhdenie-1790749285.html

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экономика, молдавия, украина, газпром, молдовагаз