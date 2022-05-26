Глава "Молдовагаза" надеется, что Россия и в июне продолжит поставлять газ
Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан надеется, что Россия и в июне продолжит поставлять газ
© Sputnik / Mihai CarausГлава "Молдовагаза" Вадим Чебан
© Sputnik / Mihai Caraus
Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан . Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан выразил надежду, что Россия в июне продолжит поставки газа в Молдавию, "Газпром" пока не отказывался от обеспечения республики топливом.
Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Это могло привести к прекращению поставок газа с 1 мая, но 29 апреля "Газпром" официально подтвердил, что запланировал необходимые республике объемы топлива.
"Мы поддерживаем постоянный диалог с "Газпромом". У нас есть контракт, в котором прописано право, но не обязательство "Газпрома" прекратить поставки газа, я надеюсь, что объемы поставок газа на июнь со стороны "Газпрома" будут подтверждены, пока я не получил опровержения на этот счет", - заявил Чебан в эфире телеканала Jurnal TV.
При этом глава "Молдовагаза" уверен, что аудит долга компании все равно необходимо провести.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.