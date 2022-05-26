https://ria.ru/20220526/moldovagaz-1790975170.html

"Молдовагаз" не может взыскать долг с Приднестровья

"Молдовагаз" не может взыскать долг с Приднестровья - РИА Новости, 26.05.2022

"Молдовагаз" не может взыскать долг с Приднестровья

Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил в четверг, что предприятие не может взыскать образовавшийся в Приднестровье долг в размере пяти миллиардов... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T21:17

2022-05-26T21:17

2022-05-26T21:17

в мире

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КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил в четверг, что предприятие не может взыскать образовавшийся в Приднестровье долг в размере пяти миллиардов долларов за потребленный газ."Молдовагаз" имеет исполнительных листов на 5 миллиардов долларов. Никак не можем их реализовать на территории Приднестровья. Судебных исполнителей правого берега туда не пускают", - сказал Чебан в ходе онлайн-трансляции программы "Территория свободы", которая выходит в социальных сетях.При этом глава "Молдовагаза" отметил, что дополнительную транспортировку "голубого топлива" непризнанная Приднестровская Молдавская республика оплачивает своевременно."Левый берег за свои дополнительные объемы транспортировки оплачивает тоже. И без долгов", - отметил Чебан.В феврале президент Молдавии Майя Санду заявляла, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов, причем львиная доля этой суммы приходится на неподконтрольное Кишиневу Приднестровье, а правый берег Днестра должен около 430 миллионов долларов. Лидер Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявлял в интервью РИА Новости, что Тирасполь готов оплатить долг более чем на 7 миллиардов долларов "Газпрому", но Кишинев не дает разрешения.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220520/elektroenergiya-1789543556.html

https://ria.ru/20220522/emigranty-1789927489.html

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в мире, жкх, майя санду, вадим красносельский, молдавия, кишинев, тирасполь, газпром