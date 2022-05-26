"Молдовагаз" не может взыскать долг с Приднестровья
Чебан: "Молдовагаз" не может взыскать с Приднестровья долг в пять миллиардов долларов
© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз" . Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил в четверг, что предприятие не может взыскать образовавшийся в Приднестровье долг в размере пяти миллиардов долларов за потребленный газ.
"Молдовагаз" имеет исполнительных листов на 5 миллиардов долларов. Никак не можем их реализовать на территории Приднестровья. Судебных исполнителей правого берега туда не пускают", - сказал Чебан в ходе онлайн-трансляции программы "Территория свободы", которая выходит в социальных сетях.
При этом глава "Молдовагаза" отметил, что дополнительную транспортировку "голубого топлива" непризнанная Приднестровская Молдавская республика оплачивает своевременно.
"Левый берег за свои дополнительные объемы транспортировки оплачивает тоже. И без долгов", - отметил Чебан.
В феврале президент Молдавии Майя Санду заявляла, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов, причем львиная доля этой суммы приходится на неподконтрольное Кишиневу Приднестровье, а правый берег Днестра должен около 430 миллионов долларов. Лидер Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявлял в интервью РИА Новости, что Тирасполь готов оплатить долг более чем на 7 миллиардов долларов "Газпрому", но Кишинев не дает разрешения.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.