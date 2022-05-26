Рейтинг@Mail.ru
"Молдовагаз" не может взыскать долг с Приднестровья - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/moldovagaz-1790975170.html
"Молдовагаз" не может взыскать долг с Приднестровья
"Молдовагаз" не может взыскать долг с Приднестровья - РИА Новости, 26.05.2022
"Молдовагаз" не может взыскать долг с Приднестровья
Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил в четверг, что предприятие не может взыскать образовавшийся в Приднестровье долг в размере пяти миллиардов... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T21:17
2022-05-26T21:17
в мире
жкх
майя санду
вадим красносельский
молдавия
кишинев
тирасполь
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756188553_0:101:1350:860_1920x0_80_0_0_21b92d519ab765f1c4480f36ee65da83.jpg
КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил в четверг, что предприятие не может взыскать образовавшийся в Приднестровье долг в размере пяти миллиардов долларов за потребленный газ."Молдовагаз" имеет исполнительных листов на 5 миллиардов долларов. Никак не можем их реализовать на территории Приднестровья. Судебных исполнителей правого берега туда не пускают", - сказал Чебан в ходе онлайн-трансляции программы "Территория свободы", которая выходит в социальных сетях.При этом глава "Молдовагаза" отметил, что дополнительную транспортировку "голубого топлива" непризнанная Приднестровская Молдавская республика оплачивает своевременно."Левый берег за свои дополнительные объемы транспортировки оплачивает тоже. И без долгов", - отметил Чебан.В феврале президент Молдавии Майя Санду заявляла, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов, причем львиная доля этой суммы приходится на неподконтрольное Кишиневу Приднестровье, а правый берег Днестра должен около 430 миллионов долларов. Лидер Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявлял в интервью РИА Новости, что Тирасполь готов оплатить долг более чем на 7 миллиардов долларов "Газпрому", но Кишинев не дает разрешения.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220520/elektroenergiya-1789543556.html
https://ria.ru/20220522/emigranty-1789927489.html
молдавия
кишинев
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756188553_77:0:1277:900_1920x0_80_0_0_b35f99dc4f0c79de3decc59921bce1f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, майя санду, вадим красносельский, молдавия, кишинев, тирасполь, газпром
21:17 26.05.2022
 
"Молдовагаз" не может взыскать долг с Приднестровья

Чебан: "Молдовагаз" не может взыскать с Приднестровья долг в пять миллиардов долларов

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз" . Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил в четверг, что предприятие не может взыскать образовавшийся в Приднестровье долг в размере пяти миллиардов долларов за потребленный газ.
"Молдовагаз" имеет исполнительных листов на 5 миллиардов долларов. Никак не можем их реализовать на территории Приднестровья. Судебных исполнителей правого берега туда не пускают", - сказал Чебан в ходе онлайн-трансляции программы "Территория свободы", которая выходит в социальных сетях.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 08:00
Будет ли Киев покупать электроэнергию с Запорожской АЭС
При этом глава "Молдовагаза" отметил, что дополнительную транспортировку "голубого топлива" непризнанная Приднестровская Молдавская республика оплачивает своевременно.
"Левый берег за свои дополнительные объемы транспортировки оплачивает тоже. И без долгов", - отметил Чебан.
В феврале президент Молдавии Майя Санду заявляла, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов, причем львиная доля этой суммы приходится на неподконтрольное Кишиневу Приднестровье, а правый берег Днестра должен около 430 миллионов долларов. Лидер Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявлял в интервью РИА Новости, что Тирасполь готов оплатить долг более чем на 7 миллиардов долларов "Газпрому", но Кишинев не дает разрешения.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 08:00
Русскоязычные эмигранты обязаны доказывать свою лояльность Западу
 
В миреЖКХМайя СандуВадим КрасносельскийМолдавияКишиневТираспольГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала