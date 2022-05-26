Рейтинг@Mail.ru
"Молдовагаз" прогнозирует, что цена газа летом составит 800-900 долларов - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/moldova-1790993311.html
"Молдовагаз" прогнозирует, что цена газа летом составит 800-900 долларов
"Молдовагаз" прогнозирует, что цена газа летом составит 800-900 долларов - РИА Новости, 26.05.2022
"Молдовагаз" прогнозирует, что цена газа летом составит 800-900 долларов
"Молдовагаз" прогнозирует, что в летние месяцы закупочная цена газа будет равна примерно 800-900 долларам за тысячу кубометров, сообщил глава компании Вадим... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T22:52
2022-05-26T22:52
экономика
цены на нефть
молдавия
молдовагаз
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756188553_0:101:1350:860_1920x0_80_0_0_21b92d519ab765f1c4480f36ee65da83.jpg
КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. "Молдовагаз" прогнозирует, что в летние месяцы закупочная цена газа будет равна примерно 800-900 долларам за тысячу кубометров, сообщил глава компании Вадим Чебан.К маю годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. Глава Нацбанка Октавиан Армашу предупредил, что жителей страны ждет повышение тарифа на газ. "Молдовагаз" обратился к Национальному агентству по регулированию энергетики с запросом о пересмотре тарифа на газ для бытовых потребителей примерно на 33% до 1,1 доллара из-за повышения закупочной цены. При этом с 1 января в стране тариф на газ вырос с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров."У нас сильно выросла закупочная цена газа, на данный момент в тариф включена закупочная цена топлива в 620 долларов за тысячу кубометров, но сейчас мы его покупаем за 920 долларов. Мы хотели бы дольше применять актуальный тариф, но, по нашим прогнозам, летом снижения цен не ожидается, тысяча кубометров будет стоить примерно 800-900 долларов", - заявил Чебан в эфире телеканала Jurnal TV."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
https://ria.ru/20220526/arest-1790914547.html
https://ria.ru/20220506/moldaviya-1787153377.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756188553_77:0:1277:900_1920x0_80_0_0_b35f99dc4f0c79de3decc59921bce1f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, молдавия, молдовагаз, газпром
22:52 26.05.2022
 
"Молдовагаз" прогнозирует, что цена газа летом составит 800-900 долларов

Глава "Молдовагаза" Чебан: цена газа летом составит 800-900 долларов за тысячу кубометров

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз" . Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. "Молдовагаз" прогнозирует, что в летние месяцы закупочная цена газа будет равна примерно 800-900 долларам за тысячу кубометров, сообщил глава компании Вадим Чебан.
К маю годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. Глава Нацбанка Октавиан Армашу предупредил, что жителей страны ждет повышение тарифа на газ. "Молдовагаз" обратился к Национальному агентству по регулированию энергетики с запросом о пересмотре тарифа на газ для бытовых потребителей примерно на 33% до 1,1 доллара из-за повышения закупочной цены. При этом с 1 января в стране тариф на газ вырос с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева, где рассматривается вопрос о его аресте - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
Вчера, 17:27
Суд арестовал экс-президента Молдавии Додона на 30 суток
"У нас сильно выросла закупочная цена газа, на данный момент в тариф включена закупочная цена топлива в 620 долларов за тысячу кубометров, но сейчас мы его покупаем за 920 долларов. Мы хотели бы дольше применять актуальный тариф, но, по нашим прогнозам, летом снижения цен не ожидается, тысяча кубометров будет стоить примерно 800-900 долларов", - заявил Чебан в эфире телеканала Jurnal TV.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 11:04
Резервов газа в Молдавии хватит на месяц, заявил вице-премьер
 
ЭкономикаЦены на нефтьМолдавияМолдовагазГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала