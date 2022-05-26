"Молдовагаз" прогнозирует, что цена газа летом составит 800-900 долларов
Глава "Молдовагаза" Чебан: цена газа летом составит 800-900 долларов за тысячу кубометров
© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз" . Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. "Молдовагаз" прогнозирует, что в летние месяцы закупочная цена газа будет равна примерно 800-900 долларам за тысячу кубометров, сообщил глава компании Вадим Чебан.
К маю годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. Глава Нацбанка Октавиан Армашу предупредил, что жителей страны ждет повышение тарифа на газ. "Молдовагаз" обратился к Национальному агентству по регулированию энергетики с запросом о пересмотре тарифа на газ для бытовых потребителей примерно на 33% до 1,1 доллара из-за повышения закупочной цены. При этом с 1 января в стране тариф на газ вырос с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров.
"У нас сильно выросла закупочная цена газа, на данный момент в тариф включена закупочная цена топлива в 620 долларов за тысячу кубометров, но сейчас мы его покупаем за 920 долларов. Мы хотели бы дольше применять актуальный тариф, но, по нашим прогнозам, летом снижения цен не ожидается, тысяча кубометров будет стоить примерно 800-900 долларов", - заявил Чебан в эфире телеканала Jurnal TV.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.