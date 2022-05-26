https://ria.ru/20220526/moldova-1790993311.html

"Молдовагаз" прогнозирует, что цена газа летом составит 800-900 долларов

"Молдовагаз" прогнозирует, что цена газа летом составит 800-900 долларов - РИА Новости, 26.05.2022

"Молдовагаз" прогнозирует, что цена газа летом составит 800-900 долларов

"Молдовагаз" прогнозирует, что в летние месяцы закупочная цена газа будет равна примерно 800-900 долларам за тысячу кубометров, сообщил глава компании Вадим... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T22:52

2022-05-26T22:52

2022-05-26T22:52

экономика

цены на нефть

молдавия

молдовагаз

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756188553_0:101:1350:860_1920x0_80_0_0_21b92d519ab765f1c4480f36ee65da83.jpg

КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. "Молдовагаз" прогнозирует, что в летние месяцы закупочная цена газа будет равна примерно 800-900 долларам за тысячу кубометров, сообщил глава компании Вадим Чебан.К маю годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. Глава Нацбанка Октавиан Армашу предупредил, что жителей страны ждет повышение тарифа на газ. "Молдовагаз" обратился к Национальному агентству по регулированию энергетики с запросом о пересмотре тарифа на газ для бытовых потребителей примерно на 33% до 1,1 доллара из-за повышения закупочной цены. При этом с 1 января в стране тариф на газ вырос с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров."У нас сильно выросла закупочная цена газа, на данный момент в тариф включена закупочная цена топлива в 620 долларов за тысячу кубометров, но сейчас мы его покупаем за 920 долларов. Мы хотели бы дольше применять актуальный тариф, но, по нашим прогнозам, летом снижения цен не ожидается, тысяча кубометров будет стоить примерно 800-900 долларов", - заявил Чебан в эфире телеканала Jurnal TV."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

https://ria.ru/20220526/arest-1790914547.html

https://ria.ru/20220506/moldaviya-1787153377.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, молдавия, молдовагаз, газпром