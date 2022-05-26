https://ria.ru/20220526/moldaviya-1790924053.html

Додон заявил, что его обвиняют в госизмене те, кто зовет НАТО в Молдавию

Додон заявил, что его обвиняют в госизмене те, кто зовет НАТО в Молдавию - РИА Новости, 26.05.2022

Додон заявил, что его обвиняют в госизмене те, кто зовет НАТО в Молдавию

Обвиняемый в коррупции и предательстве родины экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в госизмене его обвиняют те, кто сам зовет НАТО в республику. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:52

2022-05-26T17:52

2022-05-26T17:52

в мире

молдавия

игорь додон

нато

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КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Обвиняемый в коррупции и предательстве родины экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в госизмене его обвиняют те, кто сам зовет НАТО в республику.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток, но суд постановил, что он проведет этот срок под домашним арестом."Странно и низко слышать, что меня обвиняют в предательстве родины, хотя сейчас все госучреждения наводнили иностранные советники. Низко слышать то, что я предал родину, от тех, кто зовет сюда НАТО", - заявил Додон журналистам после судебного заседания.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками".Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220526/arest-1790914547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, игорь додон, нато