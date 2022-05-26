https://ria.ru/20220526/moldaviya-1790773585.html
В Молдавии состоится митинг в поддержку экс-президента Додона
В Молдавии состоится митинг в поддержку экс-президента Додона - РИА Новости, 26.05.2022
В Молдавии состоится митинг в поддержку экс-президента Додона
Митинг в поддержку экс-президента Молдавии, бывшего лидера Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона организаторы перенесли на 10.00 (совпадает мск), акция пройдет РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T09:39
2022-05-26T09:39
2022-05-26T09:39
в мире
игорь додон
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КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Митинг в поддержку экс-президента Молдавии, бывшего лидера Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона организаторы перенесли на 10.00 (совпадает мск), акция пройдет перед зданием районного суда, где в четверг будет рассматриваться дело политика."Намеченный сегодня на 9.30 протест социалистов у здания правительства переносится на 10.00 к зданию суда сектора Чеканы. Сегодня там будет рассматриваться дело Игоря Додона - прокуроры требуют поместить его под арест на 30 суток", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ПСРМ.В четверг о протестах заявили также Партия коммунистов и партия "Шор". Лидеры политформирований призвали своих сторонников прийти в 15.00 к зданию министерства труда и социальной защиты, чтобы выразить недовольство действующей власти.Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер сообщила в соцсетях, что на митинге будут протестовать против роста цен, высокой инфляции, роста бедности.На прошлой неделе коммунисты и партия "Шор" проводили аналогичные акции.
https://ria.ru/20220525/moldaviya-1790476205.html
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в мире, игорь додон, псрм, молдавия
В Молдавии состоится митинг в поддержку экс-президента Додона
Акция в поддержку экс-президента Додона пройдет в четверг у здания суда
КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Митинг в поддержку экс-президента Молдавии, бывшего лидера Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона организаторы перенесли на 10.00 (совпадает мск), акция пройдет перед зданием районного суда, где в четверг будет рассматриваться дело политика.
"Намеченный сегодня на 9.30 протест социалистов у здания правительства переносится на 10.00 к зданию суда сектора Чеканы. Сегодня там будет рассматриваться дело Игоря Додона
- прокуроры требуют поместить его под арест на 30 суток", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ПСРМ
.
В четверг о протестах заявили также Партия коммунистов и партия "Шор". Лидеры политформирований призвали своих сторонников прийти в 15.00 к зданию министерства труда и социальной защиты, чтобы выразить недовольство действующей власти.
Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер сообщила в соцсетях, что на митинге будут протестовать против роста цен, высокой инфляции, роста бедности.
На прошлой неделе коммунисты и партия "Шор" проводили аналогичные акции.