https://ria.ru/20220526/mironov-1790832315.html

Миронов навестил в госпитале раненных на Украине росгвардейцев

Миронов навестил в госпитале раненных на Украине росгвардейцев - РИА Новости, 26.05.2022

Миронов навестил в госпитале раненных на Украине росгвардейцев

Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов навестил в госпитале находящихся на лечении росгвардейцев, отличившихся в ходе спецоперации на... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:21

2022-05-26T13:21

2022-05-26T13:21

здоровье - общество

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

сергей миронов

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов навестил в госпитале находящихся на лечении росгвардейцев, отличившихся в ходе спецоперации на Украине, сообщили в пресс-службе Росгвардии.Он поблагодарил бойцов за самоотверженность и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции, пожелал им скорейшего выздоровления, вручил памятные подарки и благодарственные письма от председателя партии "Справедливая Россия - За правду", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что Миронов отметил высокий боевой дух росгвардейцев и выразил признательность коллективу госпиталя за труд по спасению жизней и здоровья военнослужащих.

https://ria.ru/20220525/putin-1790666238.html

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здоровье - общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, сергей миронов