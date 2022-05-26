https://ria.ru/20220526/mironov-1790832315.html
Миронов навестил в госпитале раненных на Украине росгвардейцев
Миронов навестил в госпитале раненных на Украине росгвардейцев - РИА Новости, 26.05.2022
Миронов навестил в госпитале раненных на Украине росгвардейцев
Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов навестил в госпитале находящихся на лечении росгвардейцев, отличившихся в ходе спецоперации на... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:21
2022-05-26T13:21
2022-05-26T13:21
здоровье - общество
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
сергей миронов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов навестил в госпитале находящихся на лечении росгвардейцев, отличившихся в ходе спецоперации на Украине, сообщили в пресс-службе Росгвардии.Он поблагодарил бойцов за самоотверженность и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции, пожелал им скорейшего выздоровления, вручил памятные подарки и благодарственные письма от председателя партии "Справедливая Россия - За правду", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что Миронов отметил высокий боевой дух росгвардейцев и выразил признательность коллективу госпиталя за труд по спасению жизней и здоровья военнослужащих.
https://ria.ru/20220525/putin-1790666238.html
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здоровье - общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, сергей миронов
Миронов навестил в госпитале раненных на Украине росгвардейцев
Сергей Миронов навестил в госпитале раненных на Украине росгвардейцев