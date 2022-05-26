16:30 26.05.2022 (обновлено: 18:44 26.05.2022)
В ФРГ призвали Украину прислушаться к словам Киссинджера об уступках России
Die Welt пишет, что Украине и Западу не удастся диктовать России собственные условия мира
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украине и Западу рано или поздно придется сесть за стол переговоров с Россией, чтобы достичь компромисса, который, возможно, не удовлетворит Киев, считает обозреватель газеты Die Welt Жак Шустер.
"Россия обладает второй по величине армией в мире и никогда не капитулирует, даже несмотря на самые жесткие санкции, что означает, что с Москвой придется только договориться. Компромисс, который будет достигнут, возможно, не будет предусматривать возврат Киеву всех утраченных территорий", — пишет журналист.
Так Шустер прокомментировал заявление экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который ранее призвал Киев начать переговоры с Россией в ближайшие месяцы, "чтобы избежать потрясений, которые будет трудно преодолеть". Кроме того, бывший государственный деятель США напомнил о важной роли Москвы в европейском балансе сил.
Автор отметил, что как бы украинцы ни возмущались по поводу слов Киссинджера, никто не может навязывать России условия будущего мирного соглашения. Шустер вновь обращается к позиции экс-госсекретаря США, который считает, что баланса сил на континенте можно достичь только при признании интересов одних стран другими.
Журналист подчеркнул, что Западу легче поверить в неспособность Киссинджера рассуждать здраво, чем попытаться разобраться в его мыслях и предположить, что политик может быть в чем-то прав. Хотя поразмышлять над его заявлениями, по мнению Шустера, стоило бы.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.