https://ria.ru/20220526/mir-1790892006.html

В ФРГ призвали Украину прислушаться к словам Киссинджера об уступках России

В ФРГ призвали Украину прислушаться к словам Киссинджера об уступках России - РИА Новости, 26.05.2022

В ФРГ призвали Украину прислушаться к словам Киссинджера об уступках России

Украине и Западу рано или поздно придется сесть за стол переговоров с Россией, чтобы достичь компромисса, который, возможно, не удовлетворит Киев, считает... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:30

2022-05-26T16:30

2022-05-26T18:44

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сша

генри киссинджер

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украине и Западу рано или поздно придется сесть за стол переговоров с Россией, чтобы достичь компромисса, который, возможно, не удовлетворит Киев, считает обозреватель газеты Die Welt Жак Шустер.Так Шустер прокомментировал заявление экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который ранее призвал Киев начать переговоры с Россией в ближайшие месяцы, "чтобы избежать потрясений, которые будет трудно преодолеть". Кроме того, бывший государственный деятель США напомнил о важной роли Москвы в европейском балансе сил.Автор отметил, что как бы украинцы ни возмущались по поводу слов Киссинджера, никто не может навязывать России условия будущего мирного соглашения. Шустер вновь обращается к позиции экс-госсекретаря США, который считает, что баланса сил на континенте можно достичь только при признании интересов одних стран другими.Журналист подчеркнул, что Западу легче поверить в неспособность Киссинджера рассуждать здраво, чем попытаться разобраться в его мыслях и предположить, что политик может быть в чем-то прав. Хотя поразмышлять над его заявлениями, по мнению Шустера, стоило бы.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html

https://ria.ru/20220526/sholts-1790832436.html

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, германия, сша, генри киссинджер