https://ria.ru/20220526/mikroelektronika-1790844033.html
Путин договорился с Лукашенко о финансировании проектов по микроэлектронике
Путин договорился с Лукашенко о финансировании проектов по микроэлектронике - РИА Новости, 26.05.2022
Путин договорился с Лукашенко о финансировании проектов по микроэлектронике
Россия и Белоруссия договорились о финансировании проектов по производству микроэлектроники, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:58
2022-05-26T13:58
2022-05-26T14:24
владимир путин
россия
экономика
белоруссия
евразийский экономический союз
в мире
александр лукашенко
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились о финансировании проектов по производству микроэлектроники, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума."У нас есть возможность работать с Республикой Беларусь по целому ряду направлений, связанных с кооперацией, и мы обязательно будем это делать, потому что Республика Беларусь сохранила определенные, очень важные для нас компетенции, в том числе в микроэлектронике. Мы с президентом Лукашенко только что встречались в Сочи, говорили об этом, даже договорились выделить отдельное финансирование на производственные проекты внутри Белоруссии, продукты которых будут востребованы в самой России", - сказал Путин.Он добавил, что "у нас высокотехнологичные сферы развиваются, и мы бы хотели, чтобы мы делали это вместе с нашими партнерами по ЕврАзЭС"."Можно и нужно восстанавливать эти компетенции совместной работы", - заключил президент РФ.
https://ria.ru/20220522/sanktsii-1790057187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика, белоруссия, евразийский экономический союз, в мире, александр лукашенко
13:58 26.05.2022 (обновлено: 14:24 26.05.2022)
Путин договорился с Лукашенко о финансировании проектов по микроэлектронике
Путин договорился с Лукашенко о финансировании проектов по микроэлектронике в Белоруссии