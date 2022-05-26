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Путин договорился с Лукашенко о финансировании проектов по микроэлектронике - РИА Новости, 26.05.2022
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Путин договорился с Лукашенко о финансировании проектов по микроэлектронике
Путин договорился с Лукашенко о финансировании проектов по микроэлектронике - РИА Новости, 26.05.2022
Путин договорился с Лукашенко о финансировании проектов по микроэлектронике
Россия и Белоруссия договорились о финансировании проектов по производству микроэлектроники, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:58
2022-05-26T14:24
владимир путин
россия
экономика
белоруссия
евразийский экономический союз
в мире
александр лукашенко
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились о финансировании проектов по производству микроэлектроники, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума."У нас есть возможность работать с Республикой Беларусь по целому ряду направлений, связанных с кооперацией, и мы обязательно будем это делать, потому что Республика Беларусь сохранила определенные, очень важные для нас компетенции, в том числе в микроэлектронике. Мы с президентом Лукашенко только что встречались в Сочи, говорили об этом, даже договорились выделить отдельное финансирование на производственные проекты внутри Белоруссии, продукты которых будут востребованы в самой России", - сказал Путин.Он добавил, что "у нас высокотехнологичные сферы развиваются, и мы бы хотели, чтобы мы делали это вместе с нашими партнерами по ЕврАзЭС"."Можно и нужно восстанавливать эти компетенции совместной работы", - заключил президент РФ.
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владимир путин, россия, экономика, белоруссия, евразийский экономический союз, в мире, александр лукашенко
13:58 26.05.2022 (обновлено: 14:24 26.05.2022)
 
Путин договорился с Лукашенко о финансировании проектов по микроэлектронике

Путин договорился с Лукашенко о финансировании проектов по микроэлектронике в Белоруссии

© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Е. СамаринаСтанок высокотехнологичного производства
Станок высокотехнологичного производства - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Е. Самарина
Станок высокотехнологичного производства. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились о финансировании проектов по производству микроэлектроники, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
"У нас есть возможность работать с Республикой Беларусь по целому ряду направлений, связанных с кооперацией, и мы обязательно будем это делать, потому что Республика Беларусь сохранила определенные, очень важные для нас компетенции, в том числе в микроэлектронике. Мы с президентом Лукашенко только что встречались в Сочи, говорили об этом, даже договорились выделить отдельное финансирование на производственные проекты внутри Белоруссии, продукты которых будут востребованы в самой России", - сказал Путин.
Он добавил, что "у нас высокотехнологичные сферы развиваются, и мы бы хотели, чтобы мы делали это вместе с нашими партнерами по ЕврАзЭС".
"Можно и нужно восстанавливать эти компетенции совместной работы", - заключил президент РФ.
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Владимир ПутинРоссияЭкономикаБелоруссияЕвразийский экономический союзВ миреАлександр Лукашенко
 
 
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