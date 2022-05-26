https://ria.ru/20220526/metro-1790780565.html
Бочкарев: строить станцию метро "Суворовская" начнут в 2023 году
Бочкарев: строить станцию метро "Суворовская" начнут в 2023 году - РИА Новости, 26.05.2022
Бочкарев: строить станцию метро "Суворовская" начнут в 2023 году
На станции "Суворовская" Кольцевой линии московского метро проводится расконсервация существующих выработок, основные строительные работы планируется начать до... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:28
2022-05-26T10:28
2022-05-26T10:28
москва
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Недвижимость. На станции "Суворовская" Кольцевой линии московского метро проводится расконсервация существующих выработок, основные строительные работы планируется начать до конца 2023 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."На будущей станции "Суворовская" Кольцевой линии метро ведется расконсервация существующих рабочих подходных выработок для возобновления строительства, также ведется обследование временной крепи. Проведены дополнительные изыскания для корректировки проекта. К основным строительным работам планируется приступить до конца следующего года", – рассказал он.Возможность строительства станции на Кольцевой линии между "Новослободской" и "Проспектом Мира" предусмотрели еще в 1950-х годах, в 1990-х под нее подготовили площадку, в 2011 году велись предварительные работы для постройки обходных тоннелей, но затем проект заморозили. Новая кольцевая станция расположится вдоль Суворовской площади, в районе расхождения кольцевого движения на Самотечную улицу и улицу Дурова. "Суворовская" будет связана пересадкой со станцией "Достоевская".
https://ria.ru/20220523/osveschenie-1790210564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев
МОСКВА, 26 мая - РИА Недвижимость
. На станции "Суворовская" Кольцевой линии московского метро проводится расконсервация существующих выработок, основные строительные работы планируется начать до конца 2023 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев
.
"На будущей станции "Суворовская" Кольцевой линии метро ведется расконсервация существующих рабочих подходных выработок для возобновления строительства, также ведется обследование временной крепи. Проведены дополнительные изыскания для корректировки проекта. К основным строительным работам планируется приступить до конца следующего года", – рассказал он.
Возможность строительства станции на Кольцевой линии между "Новослободской" и "Проспектом Мира" предусмотрели еще в 1950-х годах, в 1990-х под нее подготовили площадку, в 2011 году велись предварительные работы для постройки обходных тоннелей, но затем проект заморозили. Новая кольцевая станция расположится вдоль Суворовской площади, в районе расхождения кольцевого движения на Самотечную улицу и улицу Дурова. "Суворовская" будет связана пересадкой со станцией "Достоевская".