https://ria.ru/20220526/medzhlis-1790939949.html
Верховный суд Крыма ужесточил заочный приговор лидеру "Меджлиса"*
Верховный суд Крыма ужесточил заочный приговор лидеру "Меджлиса"* - РИА Новости, 26.05.2022
Верховный суд Крыма ужесточил заочный приговор лидеру "Меджлиса"*
Верховный суд Крыма ужесточил заочный приговор лидеру запрещенного в России "Меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафе Джемилеву с двух лет условного до трех РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:32
2022-05-26T18:32
2022-05-26T18:33
происшествия
россия
украина
республика крым
верховная рада украины
меджлис крымскотатарского народа
мустафа джемилев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Верховный суд Крыма ужесточил заочный приговор лидеру запрещенного в России "Меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафе Джемилеву с двух лет условного до трех лет реального срока в колонии, исключив амнистию, сообщили РИА Новости в суде в четверг.Джемилев, ныне депутат Верховной рады Украины, признан судом Армянска виновным по двум эпизодам. Первый – незаконное (Джемилеву запрещен въезд в Россию) пересечение границы России 3 мая 2014 года. Второй касается убийства – его сын в 2013 году застрелил человека из его ружья (впоследствии был осужден).Итого суд первой инстанции признал Джемилева виновным в незаконном пересечении госграницы, небрежном хранении огнестрельного оружия и незаконном приобретении боеприпасов.По первой статье ему назначили два года условного срока, но при этом тут же применили амнистию. По остальным двум статьям Джемилев освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности."Приговор Армянского городского суда Республики Крым - изменить. Осужденному усилено наказание по части 3 статьи 322 УК РФ до трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - рассказали в суде.Срок наказания исчисляется с момента его фактического задержания в России либо экстрадиции.В то же время среди прочего отменен штраф в 15 тысяч рублей. В остальной части приговор Армянского городского суда оставлен без изменения, приговор вступил в законную силу.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220430/tatary-1786326346.html
https://ria.ru/20220429/tatary-1786071713.html
https://ria.ru/20220522/ssha-1789945361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, республика крым, верховная рада украины, меджлис крымскотатарского народа, мустафа джемилев
18:32 26.05.2022 (обновлено: 18:33 26.05.2022)
Верховный суд Крыма ужесточил заочный приговор лидеру "Меджлиса"*
ВС Крыма ужесточил заочный приговор лидеру "Меджлиса" Джемилеву до трех лет колонии
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Верховный суд Крыма ужесточил заочный приговор лидеру запрещенного в России "Меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафе Джемилеву с двух лет условного до трех лет реального срока в колонии, исключив амнистию, сообщили РИА Новости в суде в четверг.
Джемилев, ныне депутат Верховной рады Украины
, признан судом Армянска виновным по двум эпизодам. Первый – незаконное (Джемилеву запрещен въезд в Россию
) пересечение границы России 3 мая 2014 года. Второй касается убийства – его сын в 2013 году застрелил человека из его ружья (впоследствии был осужден).
Итого суд первой инстанции признал Джемилева виновным в незаконном пересечении госграницы, небрежном хранении огнестрельного оружия и незаконном приобретении боеприпасов.
По первой статье ему назначили два года условного срока, но при этом тут же применили амнистию. По остальным двум статьям Джемилев освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности.
"Приговор Армянского городского суда Республики Крым
- изменить. Осужденному усилено наказание по части 3 статьи 322 УК РФ до трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - рассказали в суде.
Срок наказания исчисляется с момента его фактического задержания в России либо экстрадиции.
В то же время среди прочего отменен штраф в 15 тысяч рублей. В остальной части приговор Армянского городского суда оставлен без изменения, приговор вступил в законную силу.
* Запрещенная в России экстремистская организация.