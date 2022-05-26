https://ria.ru/20220526/medzhlis-1790939949.html

Верховный суд Крыма ужесточил заочный приговор лидеру "Меджлиса"*

Верховный суд Крыма ужесточил заочный приговор лидеру "Меджлиса"* - РИА Новости, 26.05.2022

Верховный суд Крыма ужесточил заочный приговор лидеру "Меджлиса"*

Верховный суд Крыма ужесточил заочный приговор лидеру запрещенного в России "Меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафе Джемилеву с двух лет условного до трех РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:32

2022-05-26T18:32

2022-05-26T18:33

происшествия

россия

украина

республика крым

верховная рада украины

меджлис крымскотатарского народа

мустафа джемилев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Верховный суд Крыма ужесточил заочный приговор лидеру запрещенного в России "Меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафе Джемилеву с двух лет условного до трех лет реального срока в колонии, исключив амнистию, сообщили РИА Новости в суде в четверг.Джемилев, ныне депутат Верховной рады Украины, признан судом Армянска виновным по двум эпизодам. Первый – незаконное (Джемилеву запрещен въезд в Россию) пересечение границы России 3 мая 2014 года. Второй касается убийства – его сын в 2013 году застрелил человека из его ружья (впоследствии был осужден).Итого суд первой инстанции признал Джемилева виновным в незаконном пересечении госграницы, небрежном хранении огнестрельного оружия и незаконном приобретении боеприпасов.По первой статье ему назначили два года условного срока, но при этом тут же применили амнистию. По остальным двум статьям Джемилев освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности."Приговор Армянского городского суда Республики Крым - изменить. Осужденному усилено наказание по части 3 статьи 322 УК РФ до трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - рассказали в суде.Срок наказания исчисляется с момента его фактического задержания в России либо экстрадиции.В то же время среди прочего отменен штраф в 15 тысяч рублей. В остальной части приговор Армянского городского суда оставлен без изменения, приговор вступил в законную силу.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220430/tatary-1786326346.html

https://ria.ru/20220429/tatary-1786071713.html

https://ria.ru/20220522/ssha-1789945361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, украина, республика крым, верховная рада украины, меджлис крымскотатарского народа, мустафа джемилев