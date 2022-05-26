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Медведев призвал вести поэтапную экономическую интеграцию с Донбассом - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/medvedev-1790929337.html
Медведев призвал вести поэтапную экономическую интеграцию с Донбассом
Медведев призвал вести поэтапную экономическую интеграцию с Донбассом - РИА Новости, 26.05.2022
Медведев призвал вести поэтапную экономическую интеграцию с Донбассом
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал определить приоритеты в работе по экономической интеграции с Донбассом и другими освобожденными от... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:01
2022-05-26T19:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал определить приоритеты в работе по экономической интеграции с Донбассом и другими освобожденными от националистов территориями Украины."На дискуссионных площадках форума обсуждались важные темы. Но отдельный блок вопросов касался нашей дальнейшей экономической интеграции с Донбассом и с другими освобожденными от националистов украинскими территориями. Нам нужно определить приоритеты в этой работе", - сказал он, выступая на форуме ЕР "Предпринимательство в новой экономической реальности".Медведев отметил, что нужно обеспечить полноценное участие в развитии Донбасса и ряда территорий Украины российских предпринимателей."Здесь тоже нечего стесняться. Здесь нужно действовать открыто, без всякой оглядки на иностранных друзей", - сказал он.
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в мире, россия, донбасс, дмитрий медведев
18:01 26.05.2022 (обновлено: 19:54 26.05.2022)
 
Медведев призвал вести поэтапную экономическую интеграцию с Донбассом

Медведев призвал определить приоритеты в работе по экономической интеграции с Донбассом

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на пленарном заседании всероссийского партийного форума "Предпринимательство в новой экономической реальности"
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на пленарном заседании всероссийского партийного форума Предпринимательство в новой экономической реальности - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на пленарном заседании всероссийского партийного форума "Предпринимательство в новой экономической реальности"
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал определить приоритеты в работе по экономической интеграции с Донбассом и другими освобожденными от националистов территориями Украины.
"На дискуссионных площадках форума обсуждались важные темы. Но отдельный блок вопросов касался нашей дальнейшей экономической интеграции с Донбассом и с другими освобожденными от националистов украинскими территориями. Нам нужно определить приоритеты в этой работе", - сказал он, выступая на форуме ЕР "Предпринимательство в новой экономической реальности".
Медведев отметил, что нужно обеспечить полноценное участие в развитии Донбасса и ряда территорий Украины российских предпринимателей.
"Здесь тоже нечего стесняться. Здесь нужно действовать открыто, без всякой оглядки на иностранных друзей", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонбассДмитрий Медведев
 
 
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