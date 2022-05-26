https://ria.ru/20220526/medvedev-1790929337.html

Медведев призвал вести поэтапную экономическую интеграцию с Донбассом

Медведев призвал вести поэтапную экономическую интеграцию с Донбассом - РИА Новости, 26.05.2022

Медведев призвал вести поэтапную экономическую интеграцию с Донбассом

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал определить приоритеты в работе по экономической интеграции с Донбассом и другими освобожденными от... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:01

2022-05-26T18:01

2022-05-26T19:54

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донбасс

дмитрий медведев

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал определить приоритеты в работе по экономической интеграции с Донбассом и другими освобожденными от националистов территориями Украины."На дискуссионных площадках форума обсуждались важные темы. Но отдельный блок вопросов касался нашей дальнейшей экономической интеграции с Донбассом и с другими освобожденными от националистов украинскими территориями. Нам нужно определить приоритеты в этой работе", - сказал он, выступая на форуме ЕР "Предпринимательство в новой экономической реальности".Медведев отметил, что нужно обеспечить полноценное участие в развитии Донбасса и ряда территорий Украины российских предпринимателей."Здесь тоже нечего стесняться. Здесь нужно действовать открыто, без всякой оглядки на иностранных друзей", - сказал он.

https://ria.ru/20220526/pushilin-1790781638.html

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в мире, россия, донбасс, дмитрий медведев