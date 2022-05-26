https://ria.ru/20220526/medvedev-1790916340.html

Медведев рассказал про возможности России восполнить потери из-за санкций

Медведев рассказал про возможности России восполнить потери из-за санкций - РИА Новости, 26.05.2022

Медведев рассказал про возможности России восполнить потери из-за санкций

Уход иностранных компаний с российского рынка и замораживание российских активов – это потери, и сейчас все заинтересованы в ускорении работы по... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:32

2022-05-26T17:32

2022-05-26T18:00

в мире

дмитрий медведев

россия

экономика

единая россия

санкции в отношении россии

технологии

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Уход иностранных компаний с российского рынка и замораживание российских активов – это потери, и сейчас все заинтересованы в ускорении работы по импортозамещению, заявил зампред Совбеза, председатель ЕР Дмитрий Медведев."Уход компаний с российского рынка и разрыв сложившихся хозяйственных связей, и замораживание активов - это сложные обстоятельства, в которых всем приходится работать, работать нашему бизнесу. Это действительно потери. Но мы имеем и свои возможности, свой коридор возможностей, чтобы то, что у нас пытаются отнять, постараться восстановить или создать новое", - сказал он на заседании форума ЕР "Предпринимательство в новой экономической реальности".Поэтому, по словам Медведева, сейчас власти заинтересованы в ускорении работы по импортозамещению."Очевидно, что особое внимание будут иметь те отрасли, которые в наибольшей степени затронули западные санкции... Высокие технологии - это то, что для нас сегодня имеет критическое значение, поэтому современные предприятия, сервисы для нас носят особый смысл. Надо не только помогать этим предприятиям... но и заниматься подготовкой специалистов", - добавил он.

https://ria.ru/20220526/sanktsii-1790863724.html

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в мире, дмитрий медведев, россия, экономика, единая россия, санкции в отношении россии, технологии