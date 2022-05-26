https://ria.ru/20220526/medvedev-1790870557.html

Медведев призвал "Единую Россию" пересмотреть свою предвыборную программу

Медведев призвал "Единую Россию" пересмотреть свою предвыборную программу - РИА Новости, 26.05.2022

Медведев призвал "Единую Россию" пересмотреть свою предвыборную программу

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что ЕР должна пересмотреть свою программу, с которой победила на выборах в Госдуму, поскольку ситуация... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:21

2022-05-26T15:21

2022-05-26T15:33

политика

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единая россия

дмитрий медведев

госдума рф

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что ЕР должна пересмотреть свою программу, с которой победила на выборах в Госдуму, поскольку ситуация сейчас форс-мажорная."Это (программа) не догма, это живой документ. Нам сейчас нужно посмотреть, что в этом документе прошло проверку временем, а что стало менее актуальным. Очевидно, обстоятельства изменились, ситуация в этом смысле форм-мажорная. И целый ряд позиций нужно сообразовать с тем, что происходит", - сказал он на встрече с президиумом фракции партии в Госдуме.Медведев добавил, что это не означает, что партия должна "откатывать обязательств, которые брала"."Мы должны их исполнять, стараться исполнять максимально тщательно, качественно", - сказал он.Медведев также заявил, что фракция партии должна заниматься строительством законодательного фундамента. "Ситуация весьма и весьма непростая, вы каждый день этой ситуацией занимаетесь... Есть оперативные решения - акты правительства. Но этими актами не заменить законов... Законодательный фундамент для нашей фракции и парламента в целом остается ведущей задачей на ближайшее время и на длительную перспективу", - сказал он.Медведев попросил всех активнее заниматься партийной деятельностью - участвовать в форумах и заседаниях комиссий.

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политика, россия, единая россия, дмитрий медведев, госдума рф