https://ria.ru/20220526/mariupol-1790989431.html
Минобороны показало схему морского гумкоридора из Мариуполя
Минобороны показало схему морского гумкоридора из Мариуполя - РИА Новости, 26.05.2022
Минобороны показало схему морского гумкоридора из Мариуполя
Минобороны РФ опубликовало схему гуманитарного коридора для выхода иностранных судов из порта Мариуполя. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T22:30
2022-05-26T22:30
2022-05-26T22:43
мариуполь
черное море
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790586250_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6720c3c2a5bbf795b1528d245dce5f1f.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало схему гуманитарного коридора для выхода иностранных судов из порта Мариуполя.Согласно показанной схеме, предполагается, что вода может выходить из подходного канала к Аванпорту шириной 850 метров. Выход из порта до района сбора в семи морских милях от Мариуполя будет проходить в светлое время суток в сопровождении буксиров.Гуманитарный коридор представляет собой полосу длиной 115 миль и шириной 2 мили. Расформирование колонн будет проходить в Черном море в районе Керчи.Гумкоридор будет работать ежедневно.
мариуполь
черное море
керчь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790586250_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_9c44bc3d594382387b77da02cd72208b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, черное море, керчь
22:30 26.05.2022 (обновлено: 22:43 26.05.2022)
Минобороны показало схему морского гумкоридора из Мариуполя
Минобороны показало схему морского гумкоридора из Мариуполя