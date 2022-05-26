https://ria.ru/20220526/mariupol-1790989431.html

Минобороны показало схему морского гумкоридора из Мариуполя

Минобороны показало схему морского гумкоридора из Мариуполя - РИА Новости, 26.05.2022

Минобороны показало схему морского гумкоридора из Мариуполя

Минобороны РФ опубликовало схему гуманитарного коридора для выхода иностранных судов из порта Мариуполя. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T22:30

2022-05-26T22:30

2022-05-26T22:43

мариуполь

черное море

керчь

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало схему гуманитарного коридора для выхода иностранных судов из порта Мариуполя.Согласно показанной схеме, предполагается, что вода может выходить из подходного канала к Аванпорту шириной 850 метров. Выход из порта до района сбора в семи морских милях от Мариуполя будет проходить в светлое время суток в сопровождении буксиров.Гуманитарный коридор представляет собой полосу длиной 115 миль и шириной 2 мили. Расформирование колонн будет проходить в Черном море в районе Керчи.Гумкоридор будет работать ежедневно.

мариуполь

черное море

керчь

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2022

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мариуполь, черное море, керчь