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Минобороны показало схему морского гумкоридора из Мариуполя - РИА Новости, 26.05.2022
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Минобороны показало схему морского гумкоридора из Мариуполя
Минобороны показало схему морского гумкоридора из Мариуполя - РИА Новости, 26.05.2022
Минобороны показало схему морского гумкоридора из Мариуполя
Минобороны РФ опубликовало схему гуманитарного коридора для выхода иностранных судов из порта Мариуполя. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T22:30
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мариуполь
черное море
керчь
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало схему гуманитарного коридора для выхода иностранных судов из порта Мариуполя.Согласно показанной схеме, предполагается, что вода может выходить из подходного канала к Аванпорту шириной 850 метров. Выход из порта до района сбора в семи морских милях от Мариуполя будет проходить в светлое время суток в сопровождении буксиров.Гуманитарный коридор представляет собой полосу длиной 115 миль и шириной 2 мили. Расформирование колонн будет проходить в Черном море в районе Керчи.Гумкоридор будет работать ежедневно.
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мариуполь, черное море, керчь
22:30 26.05.2022 (обновлено: 22:43 26.05.2022)
 
Минобороны показало схему морского гумкоридора из Мариуполя

Минобороны показало схему морского гумкоридора из Мариуполя

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМужчина на одной из улиц в Мариуполе
Мужчина на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Мужчина на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало схему гуманитарного коридора для выхода иностранных судов из порта Мариуполя.
Согласно показанной схеме, предполагается, что вода может выходить из подходного канала к Аванпорту шириной 850 метров. Выход из порта до района сбора в семи морских милях от Мариуполя будет проходить в светлое время суток в сопровождении буксиров.
Гуманитарный коридор представляет собой полосу длиной 115 миль и шириной 2 мили. Расформирование колонн будет проходить в Черном море в районе Керчи.
Гумкоридор будет работать ежедневно.
 
МариупольЧерное мореКерчь
 
 
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