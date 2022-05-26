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В ЛНР рассказали о 29 погибших во время обстрелов республики - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/lnr-1790768589.html
В ЛНР рассказали о 29 погибших во время обстрелов республики
В ЛНР рассказали о 29 погибших во время обстрелов республики - РИА Новости, 26.05.2022
В ЛНР рассказали о 29 погибших во время обстрелов республики
За 14 недель из-за обстрелов территории Луганской народной республики украинскими войсками погибли 29 мирных жителей, в том числе один ребенок, еще 60 получили... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T09:12
2022-05-26T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
лнр
украина
россия
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ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. За 14 недель из-за обстрелов территории Луганской народной республики украинскими войсками погибли 29 мирных жителей, в том числе один ребенок, еще 60 получили ранения, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 14 недель (с 17.02.2022 по 26.05.2022)... жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... стали 89 мирных жителей, из которых 29 погибли и 60 человек получили ранения. Погиб один ребенок и шестеро детей получили ранения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Украинские войска за 14 недель 960 раз обстреливали территорию Луганской народной республики, применив 9831 боеприпас, включая 11 ракет "Точка-У", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 14 недель (с 17.02.2022 по 26.05.2022) представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 960 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения... Всего противником применен 9831 боеприпас различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (11 ракет), РСЗО БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" и БМ-30 "Смерч" (1849 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Как отмечается, за этот период в результате обстрелов были разрушены и повреждены 1166 домостроений в 30 населенных пунктах. Повреждены 107 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/vosstanovlenie-1790510960.html
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в мире, лнр, украина, россия
09:12 26.05.2022 (обновлено: 11:03 26.05.2022)
 
В ЛНР рассказали о 29 погибших во время обстрелов республики

Представительство ЛНР: за 14 недель из-за обстрелов погибли 29 мирных жителей

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы минометных расчетов Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ
Бойцы минометных расчетов Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. За 14 недель из-за обстрелов территории Луганской народной республики украинскими войсками погибли 29 мирных жителей, в том числе один ребенок, еще 60 получили ранения, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 14 недель (с 17.02.2022 по 26.05.2022)... жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... стали 89 мирных жителей, из которых 29 погибли и 60 человек получили ранения. Погиб один ребенок и шестеро детей получили ранения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Украинские войска за 14 недель 960 раз обстреливали территорию Луганской народной республики, применив 9831 боеприпас, включая 11 ракет "Точка-У", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 14 недель (с 17.02.2022 по 26.05.2022) представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 960 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения... Всего противником применен 9831 боеприпас различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (11 ракет), РСЗО БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" и БМ-30 "Смерч" (1849 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 22:57
Минск готов помочь в восстановлении Украины после конфликта, заявил премьер
Как отмечается, за этот период в результате обстрелов были разрушены и повреждены 1166 домостроений в 30 населенных пунктах. Повреждены 107 объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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СК РФ установил новых причастных к военным преступлениям командиров ВСУ
 
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