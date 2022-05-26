Участники "Лидеров России" готовы работать в Донбассе, заявил Турчак

"Да, говорили (о возможности работы на территории ДНР и ДНР -ред.). Они готовы. Я их никуда не зову, ребята инициативные. Если говорить про их траектории - кто-то хочет у себя в регионе быть губернатором, кто-то хочет поехать туда и там работать в исполнительной власти",- сказал Турчак, отвечая на вопрос журналистов о перспективах работы участников "Лидеров России" на Донбассе.