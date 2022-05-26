Участники "Лидеров России" готовы работать в Донбассе, заявил Турчак
Турчак заявил о готовности "Лидеров России" работать в исполнительной власти Донбасса
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак во время суперфинала четвертого сезона конкурса "Лидеры России"
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак во время суперфинала четвертого сезона конкурса "Лидеры России" . Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Участники кадрового конкурса "Лидеры России" готовы работать в органах исполнительной власти Донбасса, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Да, говорили (о возможности работы на территории ДНР и ДНР -ред.). Они готовы. Я их никуда не зову, ребята инициативные. Если говорить про их траектории - кто-то хочет у себя в регионе быть губернатором, кто-то хочет поехать туда и там работать в исполнительной власти",- сказал Турчак, отвечая на вопрос журналистов о перспективах работы участников "Лидеров России" на Донбассе.
Так, отвечая на вопрос, какие возможности может дать партия "Единая Россия", Турчак отметил, что "лидеры" уже занимают должности в исполкоме партии, а также имеют шансы стать депутатом Государственной думы следующего созыва, занять руководящие позиции в партии или в отделениях федеральных органов в своих регионах.
В четвёртом сезоне кадрового конкурса "Лидеры России" приняли участие более 180 тысяч управленцев, в суперфинал, который начался в четверг, вышли 300 человек, сообщил ранее первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.