https://ria.ru/20220526/lavrov-1790994827.html
Лавров: Запад видит угрозу во многих процессах, от этого надо избавляться
Лавров: Запад видит угрозу во многих процессах, от этого надо избавляться - РИА Новости, 26.05.2022
Лавров: Запад видит угрозу во многих процессах, от этого надо избавляться
"Западным друзьям" России пора избавляться от параноидальной привычки видеть угрозу в любом процессе, который они не контролируют, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T23:09
2022-05-26T23:09
2022-05-26T23:09
брикс
сергей лавров
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. "Западным друзьям" России пора избавляться от параноидальной привычки видеть угрозу в любом процессе, который они не контролируют, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Готовится очередной саммит этой "пятерки" (БРИКС - ред.) В его рамках будет создан формат "аутрич", в котором будет принимать участие целая дюжина развивающихся государств. Эти процессы идут. Знаем, что у наших западных друзей много всяких фобий, комплексов: собственного превосходства, непогрешимости. Но у них еще есть паранойя. В любом процессе, где Запад не участвует и не контролирует, они видят фронду, угрозу своему доминированию. Пора от этих манер и привычек избавляться", - сказал он в интервью RT Arabic.
https://radiosputnik.ria.ru/20220526/lavrov-1790970363.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, сергей лавров, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Лавров: Запад видит угрозу во многих процессах, от этого надо избавляться
Лавров: Западу пора избавляться от привычки видеть угрозу в неконтролируемых им процессах
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. "Западным друзьям" России пора избавляться от параноидальной привычки видеть угрозу в любом процессе, который они не контролируют, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Готовится очередной саммит этой "пятерки" (БРИКС - ред.) В его рамках будет создан формат "аутрич", в котором будет принимать участие целая дюжина развивающихся государств. Эти процессы идут. Знаем, что у наших западных друзей много всяких фобий, комплексов: собственного превосходства, непогрешимости. Но у них еще есть паранойя. В любом процессе, где Запад не участвует и не контролирует, они видят фронду, угрозу своему доминированию. Пора от этих манер и привычек избавляться", - сказал он в интервью RT Arabic.