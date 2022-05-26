https://ria.ru/20220526/lavrov-1790994827.html

Лавров: Запад видит угрозу во многих процессах, от этого надо избавляться

Лавров: Запад видит угрозу во многих процессах, от этого надо избавляться - РИА Новости, 26.05.2022

Лавров: Запад видит угрозу во многих процессах, от этого надо избавляться

"Западным друзьям" России пора избавляться от параноидальной привычки видеть угрозу в любом процессе, который они не контролируют, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T23:09

2022-05-26T23:09

2022-05-26T23:09

брикс

сергей лавров

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. "Западным друзьям" России пора избавляться от параноидальной привычки видеть угрозу в любом процессе, который они не контролируют, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Готовится очередной саммит этой "пятерки" (БРИКС - ред.) В его рамках будет создан формат "аутрич", в котором будет принимать участие целая дюжина развивающихся государств. Эти процессы идут. Знаем, что у наших западных друзей много всяких фобий, комплексов: собственного превосходства, непогрешимости. Но у них еще есть паранойя. В любом процессе, где Запад не участвует и не контролирует, они видят фронду, угрозу своему доминированию. Пора от этих манер и привычек избавляться", - сказал он в интервью RT Arabic.

https://radiosputnik.ria.ru/20220526/lavrov-1790970363.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

брикс, сергей лавров, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)