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Лавров: Запад видит угрозу во многих процессах, от этого надо избавляться - РИА Новости, 26.05.2022
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Лавров: Запад видит угрозу во многих процессах, от этого надо избавляться
Лавров: Запад видит угрозу во многих процессах, от этого надо избавляться - РИА Новости, 26.05.2022
Лавров: Запад видит угрозу во многих процессах, от этого надо избавляться
"Западным друзьям" России пора избавляться от параноидальной привычки видеть угрозу в любом процессе, который они не контролируют, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T23:09
2022-05-26T23:09
брикс
сергей лавров
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. "Западным друзьям" России пора избавляться от параноидальной привычки видеть угрозу в любом процессе, который они не контролируют, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Готовится очередной саммит этой "пятерки" (БРИКС - ред.) В его рамках будет создан формат "аутрич", в котором будет принимать участие целая дюжина развивающихся государств. Эти процессы идут. Знаем, что у наших западных друзей много всяких фобий, комплексов: собственного превосходства, непогрешимости. Но у них еще есть паранойя. В любом процессе, где Запад не участвует и не контролирует, они видят фронду, угрозу своему доминированию. Пора от этих манер и привычек избавляться", - сказал он в интервью RT Arabic.
https://radiosputnik.ria.ru/20220526/lavrov-1790970363.html
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брикс, сергей лавров, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
23:09 26.05.2022
 
Лавров: Запад видит угрозу во многих процессах, от этого надо избавляться

Лавров: Западу пора избавляться от привычки видеть угрозу в неконтролируемых им процессах

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. "Западным друзьям" России пора избавляться от параноидальной привычки видеть угрозу в любом процессе, который они не контролируют, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Готовится очередной саммит этой "пятерки" (БРИКС - ред.) В его рамках будет создан формат "аутрич", в котором будет принимать участие целая дюжина развивающихся государств. Эти процессы идут. Знаем, что у наших западных друзей много всяких фобий, комплексов: собственного превосходства, непогрешимости. Но у них еще есть паранойя. В любом процессе, где Запад не участвует и не контролирует, они видят фронду, угрозу своему доминированию. Пора от этих манер и привычек избавляться", - сказал он в интервью RT Arabic.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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