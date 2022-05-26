США поощряют сепаратизм в Заевфратье, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: США, оккупировав Заевфратье в Сирии, поощряют там сепаратизм
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Американские военные, оккупировав значительную часть восточного берега Евфрата в Сирии, создают там квазигосударственное образование, прямо поощряя сепаратизм, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Там (в Сирии) до сих пор находятся подразделения вооруженных сил государств, которых туда никто не приглашал. До сих пор американские военные, оккупировавшие значительную часть восточного берега Евфрата, откровенно создают там квазигосударственное образование, прямо поощряя сепаратизм, используя в этих целях настроения части курдского населения Ирака", - сказал он в интервью телеканалу RT Arabic.
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Министр отметил, что в регионе возникают проблемы между различными структурами, объединяющими иракских и сирийских курдов. "Все это сказывается на напряженности в этой части региона. Турция, конечно, не может оставаться в стороне", - пояснил Лавров.
"Хотим эти проблемы решать исключительно на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Говорим с курдами. У нас со всеми из них есть каналы общения. Побуждаем их к тому, чтобы они посмотрели внимательнее на недавние истории, связанные с тем, как Соединенные Штаты кому-то что-то обещают, и как потом эти обещания выполняются. Даже из таких сугубо прагматичных соображений, не говоря о международном праве, гораздо надежнее вступать в серьезный диалог с Дамаском и договариваться о том, как организовать проживание в едином государстве", - рассказал Лавров.
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