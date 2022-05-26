https://ria.ru/20220526/lavrov-1790970045.html

Лавров заявил о наглости англосаксонского альянса

Лавров заявил о наглости англосаксонского альянса - РИА Новости, 26.05.2022

Лавров заявил о наглости англосаксонского альянса

Наглость англосаксонского альянса не знает пределов - на ежедневной основе Запад угрожает арабским государствам и странам других регионов, что они будут... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T20:37

2022-05-26T20:37

2022-05-26T20:37

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Наглость англосаксонского альянса не знает пределов - на ежедневной основе Запад угрожает арабским государствам и странам других регионов, что они будут наказаны, если не присоединятся к санкциям против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наглость англосаксонского альянса не знает пределов. В этом убеждаемся каждый день. Вместо того, чтобы следовать своим обязательствам по Уставу ООН и уважать (как там записано) суверенное равенство государств, отказываться от вмешательства в их внутренние дела, Запад на ежедневной основе через своих послов, эмиссаров в каждую, без исключения, столицу не только арабского мира, но и других регионов направляет ультиматумы, грубо шантажирует на основе неких субъективных ситуаций. Он прямо угрожает своим собеседникам, что они пожалеют и понесут наказание, если не присоединятся к санкциям против России. Это откровенное неуважение к суверенным государствам", - сказал он в интервью RT Arabic.По словам министра, реакция арабских стран и практически всех остальных государств Азии, Африки и Латинской Америки показывает, "что эти страны не хотят поступаться своим национальным достоинством, бегая как прислужники и выполняя задания "старших товарищей"."Данная ситуация лишний раз показывает колониальное мышление. Повадки наших западных коллег никуда не исчезли. США и Европа в своем историческом стиле по-прежнему мыслят колониальными категориями, когда они могли диктовать всем остальным. Это плохо, печально и идет против исторического процесса, объективно заключающегося в том, что сейчас формируется многополярный мир", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20220524/biooruzhie-1790345811.html

https://ria.ru/20220522/medinskiy-1790046420.html

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в мире, россия, азия, африка, rt arabic, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров