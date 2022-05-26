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Учения России и Китая нацелены на укрепление безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2022
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Учения России и Китая нацелены на укрепление безопасности, заявил Лавров
Учения России и Китая нацелены на укрепление безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2022
Учения России и Китая нацелены на укрепление безопасности, заявил Лавров
Совместные воздушные маневры России и Китая нацелены на укрепление безопасности в регионе, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T20:18
2022-05-26T20:18
восточно-китайское море
шос
rt arabic
сергей лавров
россия
китай
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Совместные воздушные маневры России и Китая нацелены на укрепление безопасности в регионе, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Это продолжение нашего сотрудничества, нацеленное на укрепление безопасности в этом регионе, дополняющее регулярные военные мероприятия: учения, тренировки, проходящие с антитеррористическими целями, укрепление безопасности наших общих границ в рамках ШОС", - сказал Лавров в интервью RT Arabic.В начале недели авиагруппа из российских и китайских бомбардировщиков выполнила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.
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восточно-китайское море, шос, rt arabic, сергей лавров, россия, китай
20:18 26.05.2022
 
Учения России и Китая нацелены на укрепление безопасности, заявил Лавров

Лавров: совместные маневры России и Китая нацелены на укрепление безопасности в регионе

© Фото : РосгвардияРоссийско-китайские учения
Российско-китайские учения - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Фото : Росгвардия
Российско-китайские учения. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Совместные воздушные маневры России и Китая нацелены на укрепление безопасности в регионе, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это продолжение нашего сотрудничества, нацеленное на укрепление безопасности в этом регионе, дополняющее регулярные военные мероприятия: учения, тренировки, проходящие с антитеррористическими целями, укрепление безопасности наших общих границ в рамках ШОС", - сказал Лавров в интервью RT Arabic.
В начале недели авиагруппа из российских и китайских бомбардировщиков выполнила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.
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Восточно-Китайское мореШОСRT ArabicСергей ЛавровРоссияКитай
 
 
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