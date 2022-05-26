https://ria.ru/20220526/lavrov-1790966608.html

Учения России и Китая нацелены на укрепление безопасности, заявил Лавров

Учения России и Китая нацелены на укрепление безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2022

Учения России и Китая нацелены на укрепление безопасности, заявил Лавров

Совместные воздушные маневры России и Китая нацелены на укрепление безопасности в регионе, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T20:18

2022-05-26T20:18

2022-05-26T20:18

восточно-китайское море

шос

rt arabic

сергей лавров

россия

китай

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Совместные воздушные маневры России и Китая нацелены на укрепление безопасности в регионе, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Это продолжение нашего сотрудничества, нацеленное на укрепление безопасности в этом регионе, дополняющее регулярные военные мероприятия: учения, тренировки, проходящие с антитеррористическими целями, укрепление безопасности наших общих границ в рамках ШОС", - сказал Лавров в интервью RT Arabic.В начале недели авиагруппа из российских и китайских бомбардировщиков выполнила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

https://ria.ru/20220525/poryadok-1790697186.html

восточно-китайское море

россия

китай

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восточно-китайское море, шос, rt arabic, сергей лавров, россия, китай