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Учения России и Китая нацелены на укрепление безопасности, заявил Лавров
Учения России и Китая нацелены на укрепление безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2022
Учения России и Китая нацелены на укрепление безопасности, заявил Лавров
Совместные воздушные маневры России и Китая нацелены на укрепление безопасности в регионе, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T20:18
2022-05-26T20:18
2022-05-26T20:18
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шос
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Совместные воздушные маневры России и Китая нацелены на укрепление безопасности в регионе, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Это продолжение нашего сотрудничества, нацеленное на укрепление безопасности в этом регионе, дополняющее регулярные военные мероприятия: учения, тренировки, проходящие с антитеррористическими целями, укрепление безопасности наших общих границ в рамках ШОС", - сказал Лавров в интервью RT Arabic.В начале недели авиагруппа из российских и китайских бомбардировщиков выполнила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.
https://ria.ru/20220525/poryadok-1790697186.html
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восточно-китайское море, шос, rt arabic, сергей лавров, россия, китай
Учения России и Китая нацелены на укрепление безопасности, заявил Лавров
Лавров: совместные маневры России и Китая нацелены на укрепление безопасности в регионе