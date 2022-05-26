https://ria.ru/20220526/lavrov-1790965772.html

США пытаются сохранить кризис в Сирии, заявил Лавров

США пытаются сохранить кризис в Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2022

США пытаются сохранить кризис в Сирии, заявил Лавров

США пытаются сохранить ситуацию в Сирии в кризисном состоянии и стимулировать возобновлением там боевых действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T20:14

2022-05-26T20:14

2022-05-26T20:14

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. США пытаются сохранить ситуацию в Сирии в кризисном состоянии и стимулировать возобновлением там боевых действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."США пытаются сохранить ситуацию в кризисном состоянии и стимулировать возобновление боевых действий. Пресловутый "Акт Цезаря" направлен на удушение сирийской экономики", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic."Безусловно, Россия также будет продолжать оказывать гуманитарную помощь", - добавил он.

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

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