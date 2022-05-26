https://ria.ru/20220526/lavrov-1790964856.html
Лавров рассказал о планах развивать сотрудничество с Оманом
Лавров рассказал о планах развивать сотрудничество с Оманом - РИА Новости, 26.05.2022
Лавров рассказал о планах развивать сотрудничество с Оманом
У России есть планы развивать сотрудничество с Оманом в области торговли и энергетики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T20:09
2022-05-26T20:09
2022-05-26T20:10
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сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. У России есть планы развивать сотрудничество с Оманом в области торговли и энергетики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается Омана, это был первый визит после вступления на престол нового Султана Хейсама бен Тарик Аль Саида, принявшего меня любезно и уделившего мне много времени... Подробные переговоры показали, что у нас хороший потенциал для развития торгово-экономических связей. Хотим, чтобы они подтягивались к уровню нашего доверительного политического диалога. Есть немало возможностей в энергетической области, в информационно-коммуникационных технологиях", - сказал он в интервью RT Arabic.Лавров пояснил, что визита оманского лидера в Россию на данном этапе не предусмотрено, но есть планы развивать практическое сотрудничество с Оманом.
https://ria.ru/20220526/lavrov-1790964329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, оман, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
20:09 26.05.2022 (обновлено: 20:10 26.05.2022)
Лавров рассказал о планах развивать сотрудничество с Оманом
Лавров: Россия хочет развивать сотрудничество с Оманом в области торговли и энергетики
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. У России есть планы развивать сотрудничество с Оманом в области торговли и энергетики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается Омана, это был первый визит после вступления на престол нового Султана Хейсама бен Тарик Аль Саида, принявшего меня любезно и уделившего мне много времени... Подробные переговоры показали, что у нас хороший потенциал для развития торгово-экономических связей. Хотим, чтобы они подтягивались к уровню нашего доверительного политического диалога. Есть немало возможностей в энергетической области, в информационно-коммуникационных технологиях", - сказал он в интервью RT Arabic.
Лавров пояснил, что визита оманского лидера в Россию на данном этапе не предусмотрено, но есть планы развивать практическое сотрудничество с Оманом.