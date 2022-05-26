https://ria.ru/20220526/lavrov-1790964856.html

Лавров рассказал о планах развивать сотрудничество с Оманом

Лавров рассказал о планах развивать сотрудничество с Оманом - РИА Новости, 26.05.2022

Лавров рассказал о планах развивать сотрудничество с Оманом

У России есть планы развивать сотрудничество с Оманом в области торговли и энергетики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T20:09

2022-05-26T20:09

2022-05-26T20:10

цены на нефть

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сергей лавров

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политика

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. У России есть планы развивать сотрудничество с Оманом в области торговли и энергетики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается Омана, это был первый визит после вступления на престол нового Султана Хейсама бен Тарик Аль Саида, принявшего меня любезно и уделившего мне много времени... Подробные переговоры показали, что у нас хороший потенциал для развития торгово-экономических связей. Хотим, чтобы они подтягивались к уровню нашего доверительного политического диалога. Есть немало возможностей в энергетической области, в информационно-коммуникационных технологиях", - сказал он в интервью RT Arabic.Лавров пояснил, что визита оманского лидера в Россию на данном этапе не предусмотрено, но есть планы развивать практическое сотрудничество с Оманом.

https://ria.ru/20220526/lavrov-1790964329.html

россия

оман

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, россия, оман, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика