https://ria.ru/20220526/lavrov-1790964329.html

Попытки сделать из НАТО глобальный альянс обречены на провал, заявил Лавров

Попытки сделать из НАТО глобальный альянс обречены на провал, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2022

Попытки сделать из НАТО глобальный альянс обречены на провал, заявил Лавров

Попытки превратить НАТО в глобальный альянс с претензией на военное доминирование во всем мире - опасный путь, подобные эксперименты обречены на провал, заявил... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T20:04

2022-05-26T20:04

2022-05-26T20:04

в мире

цены на нефть

урсула фон дер ляйен

rt arabic

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Попытки превратить НАТО в глобальный альянс с претензией на военное доминирование во всем мире - опасный путь, подобные эксперименты обречены на провал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Они собираются делать из этого "оборонительного союза" глобальный альянс с претензией на военное доминирование по всему миру. Это опасный путь. Он, безусловно, обречен на провал", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.Он напомнил недавние слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, "которая сейчас по воинственности соперничает с главным дипломатом Евросоюза Боррелем, заявила, что ЕС должен отвечать за безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе"."Как они это будут делать? Говорят о какой-то "армии" Евросоюза. Никто эту "армию" им создать не позволит, пока существует Североатлантический альянс", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

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в мире, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, rt arabic, еврокомиссия, евросоюз