Рейтинг@Mail.ru
Попытки сделать из НАТО глобальный альянс обречены на провал, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/lavrov-1790964329.html
Попытки сделать из НАТО глобальный альянс обречены на провал, заявил Лавров
Попытки сделать из НАТО глобальный альянс обречены на провал, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2022
Попытки сделать из НАТО глобальный альянс обречены на провал, заявил Лавров
Попытки превратить НАТО в глобальный альянс с претензией на военное доминирование во всем мире - опасный путь, подобные эксперименты обречены на провал, заявил... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T20:04
2022-05-26T20:04
в мире
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
rt arabic
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Попытки превратить НАТО в глобальный альянс с претензией на военное доминирование во всем мире - опасный путь, подобные эксперименты обречены на провал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Они собираются делать из этого "оборонительного союза" глобальный альянс с претензией на военное доминирование по всему миру. Это опасный путь. Он, безусловно, обречен на провал", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.Он напомнил недавние слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, "которая сейчас по воинственности соперничает с главным дипломатом Евросоюза Боррелем, заявила, что ЕС должен отвечать за безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе"."Как они это будут делать? Говорят о какой-то "армии" Евросоюза. Никто эту "армию" им создать не позволит, пока существует Североатлантический альянс", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, rt arabic, еврокомиссия, евросоюз
20:04 26.05.2022
 
Попытки сделать из НАТО глобальный альянс обречены на провал, заявил Лавров

Лавров: попытки сделать из НАТО глобальный альянс обречены на провал

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Попытки превратить НАТО в глобальный альянс с претензией на военное доминирование во всем мире - опасный путь, подобные эксперименты обречены на провал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Они собираются делать из этого "оборонительного союза" глобальный альянс с претензией на военное доминирование по всему миру. Это опасный путь. Он, безусловно, обречен на провал", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.
Женщина на фоне флага Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 08:00
Запад культивирует ненависть всех ко всем
Он напомнил недавние слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, "которая сейчас по воинственности соперничает с главным дипломатом Евросоюза Боррелем, заявила, что ЕС должен отвечать за безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе".
"Как они это будут делать? Говорят о какой-то "армии" Евросоюза. Никто эту "армию" им создать не позволит, пока существует Североатлантический альянс", - добавил Лавров.
Президент Финляндии Саули Ниинисте проводит пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 08:00
Финляндия готова дорого заплатить за вступление в НАТО
 
В миреЦены на нефтьУрсула фон дер ЛяйенRT ArabicЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала