https://ria.ru/20220526/lavrov-1790958349.html

Москва ценит объективную позицию арабских стран по Украине, заявил Лавров

Москва ценит объективную позицию арабских стран по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2022

Москва ценит объективную позицию арабских стран по Украине, заявил Лавров

Москва ценит объективную позицию арабских стран по Украине и их отказ от присоединения к антироссийским санкциям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T19:37

2022-05-26T19:37

2022-05-26T19:37

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москва ценит объективную позицию арабских стран по Украине и их отказ от присоединения к антироссийским санкциям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Ценим, что страны арабского мира отказываются идти на поводу у Запада и объективно оценивают происходящее на Украине, понимая причины, приведшие к нынешней ситуации и заключающиеся в категорическом отказе наших западных коллег договариваться о равной и неделимой безопасности в нашем общем регионе, и не присоединяются к антироссийским санкциям", - сказал Лавров в ходе интервью телеканалу RT Arabic.Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели против РФ масштабные санкции и начали осуществлять поставки Киеву вооружений.

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в мире, владимир путин, москва, украина, россия, rt arabic