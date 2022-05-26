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Москва ценит объективную позицию арабских стран по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2022
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Москва ценит объективную позицию арабских стран по Украине, заявил Лавров
Москва ценит объективную позицию арабских стран по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2022
Москва ценит объективную позицию арабских стран по Украине, заявил Лавров
Москва ценит объективную позицию арабских стран по Украине и их отказ от присоединения к антироссийским санкциям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T19:37
2022-05-26T19:37
в мире
владимир путин
москва
украина
россия
rt arabic
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москва ценит объективную позицию арабских стран по Украине и их отказ от присоединения к антироссийским санкциям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Ценим, что страны арабского мира отказываются идти на поводу у Запада и объективно оценивают происходящее на Украине, понимая причины, приведшие к нынешней ситуации и заключающиеся в категорическом отказе наших западных коллег договариваться о равной и неделимой безопасности в нашем общем регионе, и не присоединяются к антироссийским санкциям", - сказал Лавров в ходе интервью телеканалу RT Arabic.Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели против РФ масштабные санкции и начали осуществлять поставки Киеву вооружений.
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в мире, владимир путин, москва, украина, россия, rt arabic
19:37 26.05.2022
 
Москва ценит объективную позицию арабских стран по Украине, заявил Лавров

Лавров: Москва ценит объективную позицию арабских стран по Украине и отказ от санкций

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров н
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров н - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров н. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москва ценит объективную позицию арабских стран по Украине и их отказ от присоединения к антироссийским санкциям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Ценим, что страны арабского мира отказываются идти на поводу у Запада и объективно оценивают происходящее на Украине, понимая причины, приведшие к нынешней ситуации и заключающиеся в категорическом отказе наших западных коллег договариваться о равной и неделимой безопасности в нашем общем регионе, и не присоединяются к антироссийским санкциям", - сказал Лавров в ходе интервью телеканалу RT Arabic.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии, посвященной 81-й годовщине смерти основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, в Анкаре - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
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США разыгрывают неоосманскую карту
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели против РФ масштабные санкции и начали осуществлять поставки Киеву вооружений.
 
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