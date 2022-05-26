https://ria.ru/20220526/lavrov-1790877939.html

Лавров прокомментировал идею рабочей группы по Украине с участием НАТО

Лавров прокомментировал идею рабочей группы по Украине с участием НАТО - РИА Новости, 26.05.2022

Лавров прокомментировал идею рабочей группы по Украине с участием НАТО

Киев "отруливает" от концепции, которую продвигал изначально, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя идею "рабочей группы" по Украине с участием... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:40

2022-05-26T15:40

2022-05-26T15:40

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Киев "отруливает" от концепции, которую продвигал изначально, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя идею "рабочей группы" по Украине с участием экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена.Лавров напомнил, что изначальная концепция, которую продвигала украинская сторона, "заключалась в том, что будет единый договор, в котором будут содержаться и обязательства Украины по невступлению в блоки, необладанию ядерным оружием, гарантии нейтрального статуса".Концепция также содержала положение о том, что "одновременно страны-гаранты в этом же договоре предоставят Украине определенные гарантии с полным учетом интересов безопасности и Украины, и Российской Федерации, и остальных стран этого региона"."Здесь теперь, как я уже сказал, от той концепции Киев отруливает. И если Расмуссен был призван, чтобы слепить некие гарантии в узком кругу западных спонсоров украинского режима, а потом это пытаться предъявить Российской Федерации, — ну, это тупиковое направление", - заявил глава МИД РФ в интервью RT Arabic.

https://ria.ru/20220526/lavrov-1790869113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, киев, rt arabic, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)