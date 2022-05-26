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Лавров прокомментировал идею рабочей группы по Украине с участием НАТО - РИА Новости, 26.05.2022
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Лавров прокомментировал идею рабочей группы по Украине с участием НАТО
Лавров прокомментировал идею рабочей группы по Украине с участием НАТО - РИА Новости, 26.05.2022
Лавров прокомментировал идею рабочей группы по Украине с участием НАТО
Киев "отруливает" от концепции, которую продвигал изначально, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя идею "рабочей группы" по Украине с участием... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:40
2022-05-26T15:40
в мире
россия
украина
киев
rt arabic
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Киев "отруливает" от концепции, которую продвигал изначально, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя идею "рабочей группы" по Украине с участием экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена.Лавров напомнил, что изначальная концепция, которую продвигала украинская сторона, "заключалась в том, что будет единый договор, в котором будут содержаться и обязательства Украины по невступлению в блоки, необладанию ядерным оружием, гарантии нейтрального статуса".Концепция также содержала положение о том, что "одновременно страны-гаранты в этом же договоре предоставят Украине определенные гарантии с полным учетом интересов безопасности и Украины, и Российской Федерации, и остальных стран этого региона"."Здесь теперь, как я уже сказал, от той концепции Киев отруливает. И если Расмуссен был призван, чтобы слепить некие гарантии в узком кругу западных спонсоров украинского режима, а потом это пытаться предъявить Российской Федерации, — ну, это тупиковое направление", - заявил глава МИД РФ в интервью RT Arabic.
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в мире, россия, украина, киев, rt arabic, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:40 26.05.2022
 
Лавров прокомментировал идею рабочей группы по Украине с участием НАТО

Глава МИД Лавров заявил, что Киев отходит от своей первоначальной концепции по договору

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Киев "отруливает" от концепции, которую продвигал изначально, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя идею "рабочей группы" по Украине с участием экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена.
Лавров напомнил, что изначальная концепция, которую продвигала украинская сторона, "заключалась в том, что будет единый договор, в котором будут содержаться и обязательства Украины по невступлению в блоки, необладанию ядерным оружием, гарантии нейтрального статуса".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
Вчера, 15:16
МИД известно о плане Италии по Украине только из СМИ, заявил Лавров
Концепция также содержала положение о том, что "одновременно страны-гаранты в этом же договоре предоставят Украине определенные гарантии с полным учетом интересов безопасности и Украины, и Российской Федерации, и остальных стран этого региона".
"Здесь теперь, как я уже сказал, от той концепции Киев отруливает. И если Расмуссен был призван, чтобы слепить некие гарантии в узком кругу западных спонсоров украинского режима, а потом это пытаться предъявить Российской Федерации, — ну, это тупиковое направление", - заявил глава МИД РФ в интервью RT Arabic.
 
В миреРоссияУкраинаКиевRT ArabicСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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