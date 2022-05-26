https://ria.ru/20220526/lavrov-1790869113.html
МИД известно о плане Италии по Украине только из СМИ, заявил Лавров
МИД известно о плане Италии по Украине только из СМИ, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2022
МИД известно о плане Италии по Украине только из СМИ, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва знает о содержании предложенного Италией плана по Украине из прессы, но если подлинность изложенного в СМИ плана... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:16
2022-05-26T15:16
2022-05-26T15:20
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
италия
украина
донбасс
rt arabic
луиджи ди майо
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва знает о содержании предложенного Италией плана по Украине из прессы, но если подлинность изложенного в СМИ плана подтверждается, то такие инициативы несерьезны и вызывают сожаление по поводу понимания авторами предмета, отметил министр."Господин Луиджи Ди Майо так активно внедрился в медийное пространство и рекламирует итальянскую инициативу из четырех пунктов. Мы о ней только читали. Мы читали о том, что это инициатива, которая может принести долгожданный мир", — сказал Лавров.Он отметил, что то, что написано в СМИ, если это действительно так, "вызывает чувство сожаления по поводу понимания авторами этой инициативы, происходящего и по поводу знания ими предмета, знания ими истории этого вопроса"."Ну хотя бы то, что, как я понимаю из описания ваших коллег, там идет речь о том, что Крым и Донбасс должны быть частью Украины с предоставлением им широкой автономии. Ну это не могут серьезные политики, которые хотят добиться результата, а не занимаются саморекламой перед своим электоратом, подобного рода вещи предлагать", — заявил Лавров в интервью RT Arabic.
https://ria.ru/20220525/finansy-1790665536.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), италия, украина, донбасс, rt arabic, луиджи ди майо
15:16 26.05.2022 (обновлено: 15:20 26.05.2022)
МИД известно о плане Италии по Украине только из СМИ, заявил Лавров
Лавров заявил, что МИД известно о плане Италии по Украине только из СМИ