https://ria.ru/20220526/lavrov-1790869113.html

МИД известно о плане Италии по Украине только из СМИ, заявил Лавров

МИД известно о плане Италии по Украине только из СМИ, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2022

МИД известно о плане Италии по Украине только из СМИ, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва знает о содержании предложенного Италией плана по Украине из прессы, но если подлинность изложенного в СМИ плана... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:16

2022-05-26T15:16

2022-05-26T15:20

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

италия

украина

донбасс

rt arabic

луиджи ди майо

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва знает о содержании предложенного Италией плана по Украине из прессы, но если подлинность изложенного в СМИ плана подтверждается, то такие инициативы несерьезны и вызывают сожаление по поводу понимания авторами предмета, отметил министр."Господин Луиджи Ди Майо так активно внедрился в медийное пространство и рекламирует итальянскую инициативу из четырех пунктов. Мы о ней только читали. Мы читали о том, что это инициатива, которая может принести долгожданный мир", — сказал Лавров.Он отметил, что то, что написано в СМИ, если это действительно так, "вызывает чувство сожаления по поводу понимания авторами этой инициативы, происходящего и по поводу знания ими предмета, знания ими истории этого вопроса"."Ну хотя бы то, что, как я понимаю из описания ваших коллег, там идет речь о том, что Крым и Донбасс должны быть частью Украины с предоставлением им широкой автономии. Ну это не могут серьезные политики, которые хотят добиться результата, а не занимаются саморекламой перед своим электоратом, подобного рода вещи предлагать", — заявил Лавров в интервью RT Arabic.

https://ria.ru/20220525/finansy-1790665536.html

италия

украина

донбасс

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Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), италия, украина, донбасс, rt arabic, луиджи ди майо