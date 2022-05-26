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Курс евро подскочил до 67 рублей
Курс евро подскочил до 67 рублей - РИА Новости, 26.05.2022
Курс евро подскочил до 67 рублей
Рубль усиливает падение днем в четверг: доллар уже дороже 64 рублей, а евро торгуется по 67,6 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:00
2022-05-26T16:00
2022-05-26T16:11
экономика
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рубль усиливает падение днем в четверг: доллар уже дороже 64 рублей, а евро торгуется по 67,6 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 16.02 мск рос на 4,95 рубля - до 64,28 рубля, евро - на 6,96 рубля, до 67,59 рубля.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:00 26.05.2022 (обновлено: 16:11 26.05.2022)
Курс евро подскочил до 67 рублей
Курс евро на Московской бирже подскочил до 67,6 рубля