https://ria.ru/20220526/kurily-1790816822.html

Справедливороссы предложили новое название для Сахалинской области

Справедливороссы предложили новое название для Сахалинской области - РИА Новости, 26.05.2022

Справедливороссы предложили новое название для Сахалинской области

Партия "Справедливая Россия – За правду" предложила властям Сахалинской области выступить с инициативой изменить название этого региона на новое: Сахалинская... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:34

2022-05-26T12:34

2022-05-26T12:34

в мире

япония

россия

сахалинская область

сахалинская областная дума

валерий лимаренко

сергей миронов

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия – За правду" предложила властям Сахалинской области выступить с инициативой изменить название этого региона на новое: Сахалинская область - Русские острова, сообщил руководитель фракции справедливороссов в ГД Сергей Миронов."Депутаты нашей партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" направили письмо губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко и председателю Сахалинской областной Думы Алексею Хапочкину. Мы предлагаем им выступить в Государственной Думе с законодательной инициативой об изменении названия субъекта РФ "Сахалинская область" на наименование "Сахалинская область – Русские острова", - написал Миронов в своем Telegram-канале.Парламентарий пояснил, что 22 апреля министерство иностранных дел Японии в своем докладе определило Южные Курилы "как неотъемлемую часть Японии, но в настоящее время незаконно оккупированную Россией", и Россия не может оставить этот жест без внимания. "Не вызывает никаких сомнений, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, принадлежность которых оспаривается Японией, являются территориями нашей страны", - уточнил он."Убежден, что Российская Федерация за счет дипломатических и иных механизмов должна пресекать попытки пересмотра итогов Второй мировой войны и, в частности, установленных по ее итогам границ государств. Эти границы являются международно признанными", - добавил Миронов.Кроме того, он напомнил, что открыли и описали Курильские острова ещё в XVIII веке русские мореплаватели и тогда же эти территории были включены в состав Российской империи, а значит, все основания для того, чтобы называть эти острова русскими, у РФ есть.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.МИД РФ ранее заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

https://ria.ru/20220524/kurily-1790360168.html

https://ria.ru/20220512/ucheniya-1788027063.html

https://ria.ru/20220422/kurily-1784833927.html

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Екатерина Зайцева

в мире, япония, россия, сахалинская область, сахалинская областная дума, валерий лимаренко, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду", госдума рф, курильские острова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)