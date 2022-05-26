Рейтинг@Mail.ru
Справедливороссы предложили новое название для Сахалинской области - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/kurily-1790816822.html
Справедливороссы предложили новое название для Сахалинской области
Справедливороссы предложили новое название для Сахалинской области - РИА Новости, 26.05.2022
Справедливороссы предложили новое название для Сахалинской области
Партия "Справедливая Россия – За правду" предложила властям Сахалинской области выступить с инициативой изменить название этого региона на новое: Сахалинская... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:34
2022-05-26T12:34
в мире
япония
россия
сахалинская область
сахалинская областная дума
валерий лимаренко
сергей миронов
партия "справедливая россия - за правду"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779507955_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cd8f24b1cf81f317d81579edcd5c3e7d.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия – За правду" предложила властям Сахалинской области выступить с инициативой изменить название этого региона на новое: Сахалинская область - Русские острова, сообщил руководитель фракции справедливороссов в ГД Сергей Миронов."Депутаты нашей партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" направили письмо губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко и председателю Сахалинской областной Думы Алексею Хапочкину. Мы предлагаем им выступить в Государственной Думе с законодательной инициативой об изменении названия субъекта РФ "Сахалинская область" на наименование "Сахалинская область – Русские острова", - написал Миронов в своем Telegram-канале.Парламентарий пояснил, что 22 апреля министерство иностранных дел Японии в своем докладе определило Южные Курилы "как неотъемлемую часть Японии, но в настоящее время незаконно оккупированную Россией", и Россия не может оставить этот жест без внимания. "Не вызывает никаких сомнений, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, принадлежность которых оспаривается Японией, являются территориями нашей страны", - уточнил он."Убежден, что Российская Федерация за счет дипломатических и иных механизмов должна пресекать попытки пересмотра итогов Второй мировой войны и, в частности, установленных по ее итогам границ государств. Эти границы являются международно признанными", - добавил Миронов.Кроме того, он напомнил, что открыли и описали Курильские острова ещё в XVIII веке русские мореплаватели и тогда же эти территории были включены в состав Российской империи, а значит, все основания для того, чтобы называть эти острова русскими, у РФ есть.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.МИД РФ ранее заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
https://ria.ru/20220524/kurily-1790360168.html
https://ria.ru/20220512/ucheniya-1788027063.html
https://ria.ru/20220422/kurily-1784833927.html
япония
россия
сахалинская область
курильские острова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779507955_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_10fc8c6b73b55461523e01de4a69ee08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, россия, сахалинская область, сахалинская областная дума, валерий лимаренко, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду", госдума рф, курильские острова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:34 26.05.2022
 
Справедливороссы предложили новое название для Сахалинской области

Эсеры предложили добавить к названию Сахалинской области оборот "Русские острова"

© РИА Новости / Андрей Зима / Перейти в фотобанкПорт Южно-Курильска
Порт Южно-Курильска - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Андрей Зима
Перейти в фотобанк
Порт Южно-Курильска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия – За правду" предложила властям Сахалинской области выступить с инициативой изменить название этого региона на новое: Сахалинская область - Русские острова, сообщил руководитель фракции справедливороссов в ГД Сергей Миронов.
"Депутаты нашей партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" направили письмо губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко и председателю Сахалинской областной Думы Алексею Хапочкину. Мы предлагаем им выступить в Государственной Думе с законодательной инициативой об изменении названия субъекта РФ "Сахалинская область" на наименование "Сахалинская область – Русские острова", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Приемная станция спутниковой системы Орбита на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 12:36
В Кремле прокомментировали идею переименовать Курилы
Парламентарий пояснил, что 22 апреля министерство иностранных дел Японии в своем докладе определило Южные Курилы "как неотъемлемую часть Японии, но в настоящее время незаконно оккупированную Россией", и Россия не может оставить этот жест без внимания. "Не вызывает никаких сомнений, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, принадлежность которых оспаривается Японией, являются территориями нашей страны", - уточнил он.
"Убежден, что Российская Федерация за счет дипломатических и иных механизмов должна пресекать попытки пересмотра итогов Второй мировой войны и, в частности, установленных по ее итогам границ государств. Эти границы являются международно признанными", - добавил Миронов.
Новый береговой ракетный комплекс Бастион во время учений - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 02:58
На Курилах прошли учения "Бастионов" по уничтожению кораблей противника
Кроме того, он напомнил, что открыли и описали Курильские острова ещё в XVIII веке русские мореплаватели и тогда же эти территории были включены в состав Российской империи, а значит, все основания для того, чтобы называть эти острова русскими, у РФ есть.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Вид на остров Итуруп - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 06:39
Токио обозначил южные Курилы как "незаконно оккупированные" Россией
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
МИД РФ ранее заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
 
В миреЯпонияРоссияСахалинская областьСахалинская областная ДумаВалерий ЛимаренкоСергей МироновПартия "Справедливая Россия - за правду"Госдума РФКурильские островаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала