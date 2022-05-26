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Лесную куницу заметили в лесном массиве на северо-востоке Москвы
Лесную куницу заметили в лесном массиве на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 06.06.2022
Лесную куницу заметили в лесном массиве на северо-востоке Москвы
Краснокнижную лесную куницу заметили в лесном массиве Северо-Восточного административного округа Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 06.06.2022
2022-05-26T15:57
2022-05-26T15:57
2022-06-06T16:14
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Краснокнижную лесную куницу заметили в лесном массиве Северо-Восточного административного округа Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Краснокнижную лесную куницу заметили в лесном массиве в СВАО. Зверек занесен в Красную книгу Москвы под 2-й категорией редкости как сокращающийся в численности вид", - сказано в сообщении.Лесная куница – это довольно крупный представитель семейства куньих. От других видов она отличается более длинным хвостом и лапами. В рационе этого хищного млекопитающего мелкие грызуны, птицы и насекомые. Чаще всего куницы селятся в старых хвойных деревьях, но иногда встречаются и в лиственных лесах. В качестве жилищ зверьки используют дупла деревьев и старые гнезда крупных видов птиц.
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, дикие животные, природа