https://ria.ru/20220526/kunitsa-1793498731.html

Лесную куницу заметили в лесном массиве на северо-востоке Москвы

Лесную куницу заметили в лесном массиве на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 06.06.2022

Лесную куницу заметили в лесном массиве на северо-востоке Москвы

Краснокнижную лесную куницу заметили в лесном массиве Северо-Восточного административного округа Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 06.06.2022

2022-05-26T15:57

2022-05-26T15:57

2022-06-06T16:14

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Краснокнижную лесную куницу заметили в лесном массиве Северо-Восточного административного округа Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Краснокнижную лесную куницу заметили в лесном массиве в СВАО. Зверек занесен в Красную книгу Москвы под 2-й категорией редкости как сокращающийся в численности вид", - сказано в сообщении.Лесная куница – это довольно крупный представитель семейства куньих. От других видов она отличается более длинным хвостом и лапами. В рационе этого хищного млекопитающего мелкие грызуны, птицы и насекомые. Чаще всего куницы селятся в старых хвойных деревьях, но иногда встречаются и в лиственных лесах. В качестве жилищ зверьки используют дупла деревьев и старые гнезда крупных видов птиц.

https://ria.ru/20220523/moskva-1790220476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, дикие животные, природа