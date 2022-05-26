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Лесную куницу заметили в лесном массиве на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 06.06.2022
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Лесную куницу заметили в лесном массиве на северо-востоке Москвы
Лесную куницу заметили в лесном массиве на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 06.06.2022
Лесную куницу заметили в лесном массиве на северо-востоке Москвы
Краснокнижную лесную куницу заметили в лесном массиве Северо-Восточного административного округа Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 06.06.2022
2022-05-26T15:57
2022-06-06T16:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
дикие животные
природа
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Краснокнижную лесную куницу заметили в лесном массиве Северо-Восточного административного округа Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Краснокнижную лесную куницу заметили в лесном массиве в СВАО. Зверек занесен в Красную книгу Москвы под 2-й категорией редкости как сокращающийся в численности вид", - сказано в сообщении.Лесная куница – это довольно крупный представитель семейства куньих. От других видов она отличается более длинным хвостом и лапами. В рационе этого хищного млекопитающего мелкие грызуны, птицы и насекомые. Чаще всего куницы селятся в старых хвойных деревьях, но иногда встречаются и в лиственных лесах. В качестве жилищ зверьки используют дупла деревьев и старые гнезда крупных видов птиц.
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москва, дикие животные, природа
15:57 26.05.2022 (обновлено: 16:14 06.06.2022)
 

Лесную куницу заметили в лесном массиве на северо-востоке Москвы

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыЛесную куницу заметили в лесном массиве на северо-востоке Москвы
Лесную куницу заметили в лесном массиве на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Краснокнижную лесную куницу заметили в лесном массиве Северо-Восточного административного округа Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Краснокнижную лесную куницу заметили в лесном массиве в СВАО. Зверек занесен в Красную книгу Москвы под 2-й категорией редкости как сокращающийся в численности вид", - сказано в сообщении.
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Кульбачевский: ключевые экопроекты в Москве не будут "ставить на паузу"
Лесная куница – это довольно крупный представитель семейства куньих. От других видов она отличается более длинным хвостом и лапами. В рационе этого хищного млекопитающего мелкие грызуны, птицы и насекомые. Чаще всего куницы селятся в старых хвойных деревьях, но иногда встречаются и в лиственных лесах. В качестве жилищ зверьки используют дупла деревьев и старые гнезда крупных видов птиц.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваДикие животныеприрода
 
 
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