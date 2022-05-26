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Кулеба вновь призвал Германию предоставить Украине тяжелое вооружение - РИА Новости, 26.05.2022
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Кулеба вновь призвал Германию предоставить Украине тяжелое вооружение
Кулеба вновь призвал Германию предоставить Украине тяжелое вооружение - РИА Новости, 26.05.2022
Кулеба вновь призвал Германию предоставить Украине тяжелое вооружение
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД ФРГ призвал Берлин предоставить Киеву как можно скорее больше тяжелого вооружения, в том РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T21:33
2022-05-26T21:34
в мире
анналена бербок
андрей мельников
сергей лавров
украина
россия
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евросоюз
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД ФРГ призвал Берлин предоставить Киеву как можно скорее больше тяжелого вооружения, в том числе РСЗО."Поговорил со своей коллегой из Германии Анналеной Бербок и проинформировал ее о сложной ситуации в Донбассе. Нам нужно больше тяжелого вооружения с поставкой как можно скорее, особенно РСЗО, чтобы отражать атаки России", - написал Кулеба в Twitter.Глава украинского МИД добавил, что стороны также обсудили возможные новые санкции против РФ и вероятность вступления Украины в ЕС.Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил разочарование медленными темпами поставок Берлином вооружения Украине и выложил в Twitter фотографию улитки с патроном, приклеенным к панцирю, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
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в мире, анналена бербок, андрей мельников, сергей лавров, украина, россия, германия, евросоюз
21:33 26.05.2022 (обновлено: 21:34 26.05.2022)
 
Кулеба вновь призвал Германию предоставить Украине тяжелое вооружение

Кулеба вновь призвал Германию предоставить Украине тяжелое вооружение, в том числе РСЗО

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД ФРГ призвал Берлин предоставить Киеву как можно скорее больше тяжелого вооружения, в том числе РСЗО.
"Поговорил со своей коллегой из Германии Анналеной Бербок и проинформировал ее о сложной ситуации в Донбассе. Нам нужно больше тяжелого вооружения с поставкой как можно скорее, особенно РСЗО, чтобы отражать атаки России", - написал Кулеба в Twitter.
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Глава украинского МИД добавил, что стороны также обсудили возможные новые санкции против РФ и вероятность вступления Украины в ЕС.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил разочарование медленными темпами поставок Берлином вооружения Украине и выложил в Twitter фотографию улитки с патроном, приклеенным к панцирю, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В миреАнналена БербокАндрей МельниковСергей ЛавровУкраинаРоссияГерманияЕвросоюз
 
 
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