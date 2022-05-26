https://ria.ru/20220526/krym-1790974450.html

В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 10 июня

В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 10 июня - РИА Новости, 26.05.2022

В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 10 июня

Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого "желтого" уровня террористической угрозы в приграничных районах республики до 10 июня. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T21:11

2022-05-26T21:11

2022-05-26T21:14

жкх

керчь

ленинский район

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого "желтого" уровня террористической угрозы в приграничных районах республики до 10 июня."Желтый" уровень террористической опасности был введен в нескольких районах и городах на севере Крыма 11 апреля и продлен до 26 мая.Таким образом, из списка регионов, в которых ранее вводился "желтый" уровень опасности, исключены Керчь и Ленинский район Крыма.Действие "желтого" уровня опасности продлевается на объектах министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики Крым, сообщил глава региона.

https://ria.ru/20220525/krym-1790621464.html

керчь

ленинский район

республика крым

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

жкх, керчь, ленинский район, сергей аксенов (политик), республика крым