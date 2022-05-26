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В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 10 июня - РИА Новости, 26.05.2022
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В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 10 июня
В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 10 июня - РИА Новости, 26.05.2022
В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 10 июня
Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого "желтого" уровня террористической угрозы в приграничных районах республики до 10 июня. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T21:11
2022-05-26T21:14
жкх
керчь
ленинский район
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого "желтого" уровня террористической угрозы в приграничных районах республики до 10 июня."Желтый" уровень террористической опасности был введен в нескольких районах и городах на севере Крыма 11 апреля и продлен до 26 мая.Таким образом, из списка регионов, в которых ранее вводился "желтый" уровень опасности, исключены Керчь и Ленинский район Крыма.Действие "желтого" уровня опасности продлевается на объектах министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики Крым, сообщил глава региона.
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керчь
ленинский район
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жкх, керчь, ленинский район, сергей аксенов (политик), республика крым
21:11 26.05.2022 (обновлено: 21:14 26.05.2022)
 
В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 10 июня

Аксенов продлил желтый уровень террористической угрозы на севере Крыма до 10 июня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМузей-заповедник Херсонес Таврический в Крыму
Музей-заповедник Херсонес Таврический в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Музей-заповедник Херсонес Таврический в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого "желтого" уровня террористической угрозы в приграничных районах республики до 10 июня.
"Желтый" уровень террористической опасности был введен в нескольких районах и городах на севере Крыма 11 апреля и продлен до 26 мая.
"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20.00 26 мая 2022 года до 20.00 10 июня 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал Аксенов в Telegram-канале.
Таким образом, из списка регионов, в которых ранее вводился "желтый" уровень опасности, исключены Керчь и Ленинский район Крыма.
Действие "желтого" уровня опасности продлевается на объектах министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики Крым, сообщил глава региона.
Музей-заповедник Херсонес Таврический в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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