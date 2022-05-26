https://ria.ru/20220526/kostin-1790856931.html
Костин заявил, что для него вопрос объединения ВТБ с "Открытием" решен
Костин заявил, что для него вопрос объединения ВТБ с "Открытием" решен - РИА Новости, 26.05.2022
Костин заявил, что для него вопрос объединения ВТБ с "Открытием" решен
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для него вопрос объединения с "Открытием" решен, концепция этой сделки есть. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:43
2022-05-26T14:43
2022-05-26T14:43
экономика
эльвира набиуллина
втб
центральный банк рф (цб рф)
россия
андрей костин (банкир)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для него вопрос объединения с "Открытием" решен, концепция этой сделки есть."Концепция объединения уже есть", - добавил он в ответ на соответствующий вопрос.Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос журналистов, согласовано ли решение об объединении "Открытия" с ВТБ, заявила, что обсуждение сделки продолжается, но для Банка России принципиально выйти из актива и вернуть часть затрат.
https://ria.ru/20220525/banki-1790635703.html
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экономика, эльвира набиуллина, втб, центральный банк рф (цб рф), россия, андрей костин (банкир)
Костин заявил, что для него вопрос объединения ВТБ с "Открытием" решен
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для него вопрос объединения ВТБ с "Открытием" решен