https://ria.ru/20220526/koronavirus-1790793625.html

В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2022

В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 368 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:16

2022-05-26T11:16

2022-05-26T11:16

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 368 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 368, госпитализировано - 128 человек, выздоровело - 332 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 370 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 769 315 случаев коронавируса, выздоровели 2 578 355 человек, умерли 43 672 человека.

https://ria.ru/20220526/koronavirus-1790791231.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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