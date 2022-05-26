https://ria.ru/20220526/koronavirus-1790793625.html
В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 368 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:16
2022-05-26T11:16
2022-05-26T11:16
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 368 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 368, госпитализировано - 128 человек, выздоровело - 332 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 370 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 769 315 случаев коронавируса, выздоровели 2 578 355 человек, умерли 43 672 человека.
https://ria.ru/20220526/koronavirus-1790791231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19
В Москве выявили 368 новых случаев заражения коронавирусом