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Россия начинает приобретать новые компетенции, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2022
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Россия начинает приобретать новые компетенции, заявил Путин
Россия начинает приобретать новые компетенции, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2022
Россия начинает приобретать новые компетенции, заявил Путин
Россия начинает приобретать новые компетенции, концентрируясь на прорывных направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:53
2022-05-26T14:06
общество
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия начинает приобретать новые компетенции, концентрируясь на прорывных направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин."Но тем не менее (несмотря на санкции - ред.), все удается настроить, все удается выстроить по-новому, не без потерь на определенном этапе, но это приводит и к тому, что мы становимся в чем-то сильнее, во всяком случае, мы приобретаем новые компетенции, начинаем концентрировать свои экономические, финансовые, административные ресурсы на прорывных направлениях", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.Президент добавил, что, конечно, не все удалось сделать за предыдущие годы в области импортозамещения. "Но все невозможно сделать, жизнь - она быстрее, чем принимаемые административные решения, она быстрее развивается. Но ничего страшного здесь нет", - отметил он.
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общество, владимир путин
13:53 26.05.2022 (обновлено: 14:06 26.05.2022)
 
Россия начинает приобретать новые компетенции, заявил Путин

Президент Путин заявил, что Россия начинает приобретать новые компетенции

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия начинает приобретать новые компетенции, концентрируясь на прорывных направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Но тем не менее (несмотря на санкции - ред.), все удается настроить, все удается выстроить по-новому, не без потерь на определенном этапе, но это приводит и к тому, что мы становимся в чем-то сильнее, во всяком случае, мы приобретаем новые компетенции, начинаем концентрировать свои экономические, финансовые, административные ресурсы на прорывных направлениях", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Президент добавил, что, конечно, не все удалось сделать за предыдущие годы в области импортозамещения. "Но все невозможно сделать, жизнь - она быстрее, чем принимаемые административные решения, она быстрее развивается. Но ничего страшного здесь нет", - отметил он.
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