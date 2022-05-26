https://ria.ru/20220526/kompetentsii-1790842649.html
Россия начинает приобретать новые компетенции, заявил Путин
Россия начинает приобретать новые компетенции, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2022
Россия начинает приобретать новые компетенции, заявил Путин
Россия начинает приобретать новые компетенции, концентрируясь на прорывных направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:53
2022-05-26T13:53
2022-05-26T14:06
общество
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия начинает приобретать новые компетенции, концентрируясь на прорывных направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин."Но тем не менее (несмотря на санкции - ред.), все удается настроить, все удается выстроить по-новому, не без потерь на определенном этапе, но это приводит и к тому, что мы становимся в чем-то сильнее, во всяком случае, мы приобретаем новые компетенции, начинаем концентрировать свои экономические, финансовые, административные ресурсы на прорывных направлениях", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.Президент добавил, что, конечно, не все удалось сделать за предыдущие годы в области импортозамещения. "Но все невозможно сделать, жизнь - она быстрее, чем принимаемые административные решения, она быстрее развивается. Но ничего страшного здесь нет", - отметил он.
https://ria.ru/20220414/nauka-1783605948.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин
13:53 26.05.2022 (обновлено: 14:06 26.05.2022)
Россия начинает приобретать новые компетенции, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Россия начинает приобретать новые компетенции