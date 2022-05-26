https://ria.ru/20220526/koloniya-1790921866.html
В Приморской колонии выявили ячейку АУЕ*
В Приморской колонии выявили ячейку АУЕ* - РИА Новости, 26.05.2022
В Приморской колонии выявили ячейку АУЕ*
Следователи возбудили два уголовных дела из-за создания в исправительной колонии в Приморье ячейки запрещенного в России экстремистского движения АУЕ* и занятия РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:47
2022-05-26T17:47
2022-05-26T17:47
происшествия
приморский край
справки
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Следователи возбудили два уголовных дела из-за создания в исправительной колонии в Приморье ячейки запрещенного в России экстремистского движения АУЕ* и занятия высшего положения в преступной иерархии, сообщает СУСК по региону."По версии следствия, с октября 2020 года лица из числа осужденных, отбывающих наказание в ИК-29 по Приморскому краю, осуществляют организацию деятельности ... движения АУЕ* на территории указанного исправительного учреждения. Так, фигуранты создали ячейку на территории исправительной колонии и активно вовлекают в ее ряды новых членов", - говорится в релизе.По информации ведомства, участники ячейки подчиняются "понятиям". Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации".В ходе расследования уголовного дела был установлен и организатор - 34-летний осужденный за разбойное нападение, который отбывает наказание в данной колонии. Он стал фигурантом уголовного дела по относительно новой статье УК РФ - "Занятие высшего положения в преступной иерархии", ее санкция предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы."По версии следствия, с апреля 2020 года по 26 мая 2022 года подозреваемый занимал высшее положение в преступной иерархии, отбывая наказание в ИК-29. То есть он, приобретя криминальный статус так называемого "положенца" и являясь доверенным лицом так называемого "вора в законе", был уполномочен выполнять от имени последнего отдельные функции в пределах территории исправительного учреждения в сфере преступной деятельности", - говорится в сообщении.По информации СУСК, фигурант "внедрял и развивал преступную идеологию среди осужденных к лишению свободы придерживаться и распространять преступные традиции и обычаи".Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (другие наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А.У.Е.)*". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220204/delo-1771011004.html
https://ria.ru/20220131/ekstremizm-1770284780.html
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происшествия, приморский край, справки, россия
В Приморской колонии выявили ячейку АУЕ*
В Приморской исправительной колонии выявили ячейку АУЕ*
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости.
Следователи возбудили два уголовных дела из-за создания в исправительной колонии в Приморье ячейки запрещенного в России экстремистского движения АУЕ* и занятия высшего положения в преступной иерархии, сообщает
СУСК по региону.
"По версии следствия, с октября 2020 года лица из числа осужденных, отбывающих наказание в ИК-29 по Приморскому краю
, осуществляют организацию деятельности ... движения АУЕ* на территории указанного исправительного учреждения. Так, фигуранты создали ячейку на территории исправительной колонии и активно вовлекают в ее ряды новых членов", - говорится в релизе.
По информации ведомства, участники ячейки подчиняются "понятиям". Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации".
В ходе расследования уголовного дела был установлен и организатор - 34-летний осужденный за разбойное нападение, который отбывает наказание в данной колонии. Он стал фигурантом уголовного дела по относительно новой статье УК РФ
- "Занятие высшего положения в преступной иерархии", ее санкция предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.
"По версии следствия, с апреля 2020 года по 26 мая 2022 года подозреваемый занимал высшее положение в преступной иерархии, отбывая наказание в ИК-29. То есть он, приобретя криминальный статус так называемого "положенца" и являясь доверенным лицом так называемого "вора в законе", был уполномочен выполнять от имени последнего отдельные функции в пределах территории исправительного учреждения в сфере преступной деятельности", - говорится в сообщении.
По информации СУСК, фигурант "внедрял и развивал преступную идеологию среди осужденных к лишению свободы придерживаться и распространять преступные традиции и обычаи".
Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (другие наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А.У.Е.)*". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.
* Запрещенная в России экстремистская организация.